https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760440386.html

Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном

Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 23.11.2021

Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 32-х армянских военных, взятых в плен в ходе недавних боев на границе с Азербайджаном, однако, по его словам, эта РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:03

2021-11-23T23:03

2021-11-23T23:03

в мире

армения

азербайджан

минобороны армении

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336002_0:94:1799:1106_1920x0_80_0_0_acfe587ca8c06aabfdb5ac171a0be0c1.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 32-х армянских военных, взятых в плен в ходе недавних боев на границе с Азербайджаном, однако, по его словам, эта цифра может возрасти.Ранее минобороны Армении сообщило, что 16 ноября в боях на границе с Азербайджаном погибли шесть армянских военных, 13 пленены, связь с 24-ми была потеряна."Количество пленных у нас может быть больше. Сейчас, по неподтвержденным данным, у нас есть шесть подтвержденных погибших, (возможно - ред.) 24 + 8 плененных. Но эти данные неокончательные. Среди пленных есть раненые, ранение как минимум одного из них - нелегкое", - сказал Пашинян.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали.Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 ноября планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20211122/granitsa-1760227060.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе