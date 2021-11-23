https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760440386.html
Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном
Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 23.11.2021
Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 32-х армянских военных, взятых в плен в ходе недавних боев на границе с Азербайджаном, однако, по его словам, эта РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:03
2021-11-23T23:03
2021-11-23T23:03
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336002_0:94:1799:1106_1920x0_80_0_0_acfe587ca8c06aabfdb5ac171a0be0c1.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 32-х армянских военных, взятых в плен в ходе недавних боев на границе с Азербайджаном, однако, по его словам, эта цифра может возрасти.Ранее минобороны Армении сообщило, что 16 ноября в боях на границе с Азербайджаном погибли шесть армянских военных, 13 пленены, связь с 24-ми была потеряна."Количество пленных у нас может быть больше. Сейчас, по неподтвержденным данным, у нас есть шесть подтвержденных погибших, (возможно - ред.) 24 + 8 плененных. Но эти данные неокончательные. Среди пленных есть раненые, ранение как минимум одного из них - нелегкое", - сказал Пашинян.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали.Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 ноября планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20211122/granitsa-1760227060.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336002_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ae8e8e64c30721713b1c98943b74be76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном
Пашинян: в ходе недавних боев на границе с Азербайджаном взяты в плен 32 армянских военных