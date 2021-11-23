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Пашинян отметил роль России в инициировании демаркации границы
Пашинян отметил роль России в инициировании демаркации границы - РИА Новости, 23.11.2021
Пашинян отметил роль России в инициировании демаркации границы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:59
2021-11-23T20:59
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана.Восемнадцатого ноября Пашинян заявил, что минобороны РФ выступило с предложением по подготовительному этапу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он добавил, что поручил министру обороны Армении обговорить детали с российским коллегой для проведения работ в этом направлении."Я высоко оцениваю личные усилия президента РФ, российского МИД, минобороны в этом вопросе", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.Он отметил также, что когда армянская сторона заявляет, что предложение приемлемо для нее, это не означает, что оно отвечает представлениям Еревана на 100%."Когда мы говорим, что предложение приемлемо, это не означает, что оно на 100% отвечает представлениям Армении. Тем самым мы хотим показать, что желаем идти на решения... РФ пытается вывести нечто среднее между позициями Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. С 15 ноября азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен.Дорога Горис - Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис - Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.
https://ria.ru/20211123/armeniya-1760330774.html
https://ria.ru/20211123/kreml-1760353105.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:59 23.11.2021
 
Пашинян отметил роль России в инициировании демаркации границы

Пашинян отметил роль России в инициировании демаркации армяно-азербайджанской границы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана.
Восемнадцатого ноября Пашинян заявил, что минобороны РФ выступило с предложением по подготовительному этапу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Он добавил, что поручил министру обороны Армении обговорить детали с российским коллегой для проведения работ в этом направлении.
Руководитель оппозиционной партии Процветающая Армения Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
13:28
В Армении пройдут слушания по вопросу демаркации границы с Азербайджаном
"Я высоко оцениваю личные усилия президента РФ, российского МИД, минобороны в этом вопросе", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
Он отметил также, что когда армянская сторона заявляет, что предложение приемлемо для нее, это не означает, что оно отвечает представлениям Еревана на 100%.
"Когда мы говорим, что предложение приемлемо, это не означает, что оно на 100% отвечает представлениям Армении. Тем самым мы хотим показать, что желаем идти на решения... РФ пытается вывести нечто среднее между позициями Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян.
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В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис - Капан в приграничной Сюникской области Армении. Позднее Баку оповестил Ереван о намерении разместить с полуночи 11 ноября таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги. С 15 ноября азербайджанский пункт пограничного и таможенного контроля был установлен на автодороге Капан - Чакатен.
Дорога Горис - Капан имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана в Армению. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей дорогой. Существует объездной путь, однако большегрузные машины преодолевают его с трудом, поскольку он узкий. Ситуация может усугубиться, если выпадет снег. Дорога Горис - Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики.
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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