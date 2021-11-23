https://ria.ru/20211123/operatsiya-1760287009.html

В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой

В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой - РИА Новости, 23.11.2021

В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой

Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом сообщили РИА РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:17

2021-11-23T10:17

2021-11-23T16:48

ленинградская область

здоровье - общество

блокада ленинграда (1941-1944)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", — сказали там.О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению — асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости."При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", — пояснила Шутова.В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.

https://ria.ru/20210930/blokada-1752386272.html

https://ria.ru/20211116/proverka-1759245777.html

https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, здоровье - общество, блокада ленинграда (1941-1944), происшествия