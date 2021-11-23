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В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой
В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой - РИА Новости, 23.11.2021
В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой
Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом сообщили РИА РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:17
2021-11-23T16:48
ленинградская область
здоровье - общество
блокада ленинграда (1941-1944)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", — сказали там.О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению — асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости."При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", — пояснила Шутова.В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.
https://ria.ru/20210930/blokada-1752386272.html
https://ria.ru/20211116/proverka-1759245777.html
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ленинградская область, здоровье - общество, блокада ленинграда (1941-1944), происшествия
10:17 23.11.2021 (обновлено: 16:48 23.11.2021)
 
В Ленобласти блокадница сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой

В Ленинградской области проводят проверку после операции, которую сделала себе пенсионерка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", — сказали там.
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О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.

"Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", — написала женщина.

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По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению — асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости.
"При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", — пояснила Шутова.
В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.
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