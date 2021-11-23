https://ria.ru/20211123/oborona-1760402942.html

Министры обороны России и Китая договорились наращивать взаимодействие

Министры обороны России и Китая договорились наращивать взаимодействие - РИА Новости, 23.11.2021

Министры обороны России и Китая договорились наращивать взаимодействие

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:21

2021-11-23T18:21

2021-11-23T18:25

в мире

сергей суровикин

китай

сергей шойгу

николай евменов

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, сообщает министерство обороны РФ во вторник.Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник провели рабочую встречу в формате видеоконференции."Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в документе.Руководители военных ведомств РФ и КНР отметили, что, "благодаря усилиям лидеров двух стран отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой поддерживаются на высоком уровне"."В текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки", - информирует Минобороны РФ.В переговорах также приняли участие с российской стороны главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760399649.html

https://ria.ru/20211123/armiya-1760386416.html

китай

россия

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в мире, сергей суровикин, китай, сергей шойгу, николай евменов, россия, воздушно-космические силы россии