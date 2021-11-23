18:21 23.11.2021 (обновлено: 18:25 23.11.2021)
Министры обороны России и Китая договорились наращивать взаимодействие
Военные России и Китая будут наращивать взаимодействие по линии стратегических учений
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, сообщает министерство обороны РФ во вторник.
"Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами РФ и КНР стратегических военных учений и совместных патрулирований", - говорится в сообщении.
Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник провели рабочую встречу в формате видеоконференции.
"Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в документе.
Руководители военных ведомств РФ и КНР отметили, что, "благодаря усилиям лидеров двух стран отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой поддерживаются на высоком уровне".
"В текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки", - информирует Минобороны РФ.
В переговорах также приняли участие с российской стороны главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю, сказано в сообщении.