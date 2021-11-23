https://ria.ru/20211123/neft-1760443421.html

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва - РИА Новости, 24.11.2021

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва

Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов США, если цены на этот энергоноситель не снизятся, заявила во вторник... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-23T23:50

2021-11-23T23:50

2021-11-24T00:01

экономика

сша

цены на нефть

опек

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов США, если цены на этот энергоноситель не снизятся, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки."Я не буду исключать каких-либо вариантов. Мы подчеркиваем, что сегодняшний шаг президента является важным. Мы рассматриваем различные варианты и продолжим это делать", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. Таким образом она ответила на вопрос о том, следует ли в будущем ожидать дополнительных выбросов нефти из резервов США, если цены на нее не будут снижаться.Белый дом во вторник объявил о выделении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США, чтобы снизить цены на это сырье, при этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами. Этот шаг пока не привел к падению цен на нефть.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. С августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

https://ria.ru/20211123/ssha-1760401067.html

https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html

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экономика, сша, цены на нефть, опек