17:00 23.11.2021 (обновлено: 17:18 23.11.2021)
Британия выпустит из стратегических запасов полтора миллиона баррелей нефти
Британия выпустит из стратегических запасов полтора миллиона баррелей нефти
ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Великобритания выпустит 1,5 миллиона тонн баррелей нефти из своих стратегических запасов, сообщили РИА Новости в министерстве по делам бизнеса, энергетике и промышленности.
"Мы тесно работаем с нашими международными партнерами, чтобы оказать поддержку глобальной экономике после пандемии. Поэтому мы присоединяемся к другим странам во главе с США, включая Китай, Индию, Японию, Корею в том, чтобы позволить компаниям в Великобритании добровольно выпустить часть их нефтяных запасов", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что это обдуманный и взвешенный шаг для поддержки глобальной экономики.
"Это будет добровольным, а не обязательным: если все компании решат использовать эту возможность, то это позволит выпустить 1,5 миллиона баррелей нефти. Это не окажет влияния на нефтяные запасы Великобритании, которых хватит более чем на 90 дней, как того требует Международное агентство по энергетике", - пояснили в министерстве.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен. В частности, министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.