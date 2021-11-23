https://ria.ru/20211123/neft-1760381739.html

Британия выпустит из стратегических запасов полтора миллиона баррелей нефти

Британия выпустит из стратегических запасов полтора миллиона баррелей нефти - РИА Новости, 23.11.2021

Британия выпустит из стратегических запасов полтора миллиона баррелей нефти

Великобритания выпустит 1,5 миллиона тонн баррелей нефти из своих стратегических запасов, сообщили РИА Новости в министерстве по делам бизнеса, энергетике и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:00

2021-11-23T17:00

2021-11-23T17:18

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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Великобритания выпустит 1,5 миллиона тонн баррелей нефти из своих стратегических запасов, сообщили РИА Новости в министерстве по делам бизнеса, энергетике и промышленности."Мы тесно работаем с нашими международными партнерами, чтобы оказать поддержку глобальной экономике после пандемии. Поэтому мы присоединяемся к другим странам во главе с США, включая Китай, Индию, Японию, Корею в том, чтобы позволить компаниям в Великобритании добровольно выпустить часть их нефтяных запасов", - говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что это обдуманный и взвешенный шаг для поддержки глобальной экономики.Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен. В частности, министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, великобритания, цены на нефть