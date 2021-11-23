https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html

Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:39

2021-11-23T16:39

2021-11-23T16:44

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не столь значимым, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, сообщил ранее Белый дом. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение."После пресс-релиза инвесторам стал известен масштаб планируемого вывода дополнительных объемов на рынок из стратегических запасов. По реакции (цен - ред.) на новость можно судить, что объемы в размере 18 миллионов баррелей прямых продаж из стратегических запасов США и еще 32 миллионов баррелей с обязательным последующим возвратом оказались не настолько значимыми", - считает Громадин.Эксперт отмечает, что инвесторов всегда больше пугает неопределенность. Так, на прошлой неделе часть падения на нефтяном рынке можно объяснить именно словесными интервенциями стран-потребителей.По состоянию на 16.20 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,23%, до 79,87 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI продолжают замедлять снижение, пытаясь перейти к росту. Их стоимость снижается на 0,3%, до 76,55 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211123/polimery-1760214383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, brent, цены на нефть, бкс мир инвестиций