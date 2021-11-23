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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:39
2021-11-23T16:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
brent
цены на нефть
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не столь значимым, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, сообщил ранее Белый дом. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение."После пресс-релиза инвесторам стал известен масштаб планируемого вывода дополнительных объемов на рынок из стратегических запасов. По реакции (цен - ред.) на новость можно судить, что объемы в размере 18 миллионов баррелей прямых продаж из стратегических запасов США и еще 32 миллионов баррелей с обязательным последующим возвратом оказались не настолько значимыми", - считает Громадин.Эксперт отмечает, что инвесторов всегда больше пугает неопределенность. Так, на прошлой неделе часть падения на нефтяном рынке можно объяснить именно словесными интервенциями стран-потребителей.По состоянию на 16.20 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,23%, до 79,87 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI продолжают замедлять снижение, пытаясь перейти к росту. Их стоимость снижается на 0,3%, до 76,55 доллара за баррель.
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экономика, сша, brent, цены на нефть, бкс мир инвестиций
16:39 23.11.2021 (обновлено: 16:44 23.11.2021)
 
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт БКС Громадин: рост цен на нефть показал недостаточность распечатанных США резервов

© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не столь значимым, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.
Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, сообщил ранее Белый дом. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.
"После пресс-релиза инвесторам стал известен масштаб планируемого вывода дополнительных объемов на рынок из стратегических запасов. По реакции (цен - ред.) на новость можно судить, что объемы в размере 18 миллионов баррелей прямых продаж из стратегических запасов США и еще 32 миллионов баррелей с обязательным последующим возвратом оказались не настолько значимыми", - считает Громадин.
Эксперт отмечает, что инвесторов всегда больше пугает неопределенность. Так, на прошлой неделе часть падения на нефтяном рынке можно объяснить именно словесными интервенциями стран-потребителей.
По состоянию на 16.20 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,23%, до 79,87 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI продолжают замедлять снижение, пытаясь перейти к росту. Их стоимость снижается на 0,3%, до 76,55 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАBrentЦены на нефтьБКС Мир инвестиций
 
 
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