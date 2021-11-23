https://ria.ru/20211123/neft-1760354269.html

Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва

Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва - РИА Новости, 23.11.2021

Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:18

2021-11-23T15:18

2021-11-23T17:08

экономика

сша

джо байден

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_0:396:2828:1987_1920x0_80_0_0_d3d38a0cdb08e80cb8f80ab80a3aa4d5.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме.В Минэнерго США уточнили, что доступ к 32 миллионам баррелей предоставят с декабря по апрель на четырех нефтехранилищах в Техасе и Луизиане, где находятся стратегические запасы. Резервы восстановят в 2022-2024 годах. Продажу дополнительных 18 миллионов баррелей нефти, которую ранее одобрил конгресс, ускорят.Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию. В Белом доме отметили, что "за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть снизились примерно на десять процентов".Как заявили в Министерстве нефти и природного газа Индии, там высвободят из стратегических запасов пять миллионов баррелей. В свою очередь, в правительстве Японии рассказали о намерении "распечатать" такое количество нефти, которого хватит на несколько дней. В Корее не сообщили, сколько сырья выпустят из резервов, подтвердив планы согласовать объемы и время "с США и другими дружественными странами".Агентство Bloomberg называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок. Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы.По состоянию на 16:20 мск стоимость январских фьючерсов на марку Brent растет на 0,23 процента, до 79,87 доллара за баррель. Январские контракты на WTI замедляют снижение, пытаясь перейти к росту. Они дешевеют на 0,3 процента, до 76,55 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211123/opek-1760317978.html

https://ria.ru/20211110/neft-1758439550.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, цены на нефть