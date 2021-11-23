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Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва
Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва - РИА Новости, 23.11.2021
Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва
Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:18
2021-11-23T15:18
2021-11-23T17:08
экономика
сша
джо байден
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме.В Минэнерго США уточнили, что доступ к 32 миллионам баррелей предоставят с декабря по апрель на четырех нефтехранилищах в Техасе и Луизиане, где находятся стратегические запасы. Резервы восстановят в 2022-2024 годах. Продажу дополнительных 18 миллионов баррелей нефти, которую ранее одобрил конгресс, ускорят.Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию. В Белом доме отметили, что "за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть снизились примерно на десять процентов".Как заявили в Министерстве нефти и природного газа Индии, там высвободят из стратегических запасов пять миллионов баррелей. В свою очередь, в правительстве Японии рассказали о намерении "распечатать" такое количество нефти, которого хватит на несколько дней. В Корее не сообщили, сколько сырья выпустят из резервов, подтвердив планы согласовать объемы и время "с США и другими дружественными странами".Агентство Bloomberg называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок. Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы.По состоянию на 16:20 мск стоимость январских фьючерсов на марку Brent растет на 0,23 процента, до 79,87 доллара за баррель. Январские контракты на WTI замедляют снижение, пытаясь перейти к росту. Они дешевеют на 0,3 процента, до 76,55 доллара за баррель.
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экономика, сша, джо байден, цены на нефть
15:18 23.11.2021 (обновлено: 17:08 23.11.2021)
Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва
Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", — говорится в пресс-релизе.
В Минэнерго США уточнили, что доступ к 32 миллионам баррелей предоставят с декабря по апрель на четырех нефтехранилищах в Техасе и Луизиане, где находятся стратегические запасы. Резервы восстановят в 2022-2024 годах. Продажу дополнительных 18 миллионов баррелей нефти, которую ранее одобрил конгресс, ускорят.
Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай
, Индию
, Японию
, Южную Корею
и Великобританию
. В Белом доме отметили, что "за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть снизились примерно на десять процентов".
Как заявили в Министерстве нефти и природного газа Индии, там высвободят из стратегических запасов пять миллионов баррелей. В свою очередь, в правительстве Японии рассказали о намерении "распечатать" такое количество нефти, которого хватит на несколько дней. В Корее не сообщили, сколько сырья выпустят из резервов, подтвердив планы согласовать объемы и время "с США и другими дружественными странами".
Агентство Bloomberg
называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+
проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок. Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы.
По состоянию на 16:20 мск стоимость январских фьючерсов на марку Brent растет на 0,23 процента, до 79,87 доллара за баррель. Январские контракты на WTI замедляют снижение, пытаясь перейти к росту. Они дешевеют на 0,3 процента, до 76,55 доллара за баррель.