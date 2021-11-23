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Штаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем
Штаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем - РИА Новости, 23.11.2021
Штаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем
Власти Ленинградской области планирует создать в здании Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге региональный музей, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:46
2021-11-23T15:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планирует создать в здании Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге региональный музей, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, договор пользования историческим зданием уже заключён между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Сейчас документ находится на регистрации. Как только договор пользования будет зарегистрирован, начнётся процедура оформления здания в собственность Ленинградской области.Он напомнил, что здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размешался Штаб ладожской флотилии, было построено в 18 веке для купца Луковицкого в центре исторического поселения Новая Ладога. За высокую историческую ценность в 1960 году здание было признано федеральным объектом культурного наследия. Сейчас состояние каменного здания оценивается как неудовлетворительное.
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новая ладога, ленинградская область, новости - туризм
14:46 23.11.2021 (обновлено: 15:54 23.11.2021)
 

Штаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем

© Фото : Правительство Ленинградской областиШтаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем
Штаб Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет музеем - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планирует создать в здании Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге региональный музей, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
По его словам, договор пользования историческим зданием уже заключён между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Сейчас документ находится на регистрации. Как только договор пользования будет зарегистрирован, начнётся процедура оформления здания в собственность Ленинградской области.
"Надеюсь, что в следующем году мы этот процесс завершим и параллельно приступим к проектированию реставрации объекта и созданию экспозиции. Я думаю, это займёт у нас приблизительно год и уже в 2023-2024 году мы приступим непосредственно к работам", — пояснил Цой.
Он напомнил, что здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размешался Штаб ладожской флотилии, было построено в 18 веке для купца Луковицкого в центре исторического поселения Новая Ладога. За высокую историческую ценность в 1960 году здание было признано федеральным объектом культурного наследия. Сейчас состояние каменного здания оценивается как неудовлетворительное.
"Мы планируем этот объект полностью отреставрировать вместе с прилегающей территорией. Там мы разместим экспозицию, которая будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны, о судьбах людей, служивших на флоте", — поделился Цой.
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