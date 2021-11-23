https://ria.ru/20211123/most-1760292046.html
Первый мост из углепластика построили в Ленобласти
Первый мост из углепластика построили в Ленобласти - РИА Новости, 23.11.2021
Первый мост из углепластика построили в Ленобласти
В Ленинградской области впервые были использованы карбоновые панели для усиления несущей способности сооружения — моста через реку Кастенка в Тосненском районе, РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:47
2021-11-23T10:47
2021-11-23T10:47
ленинградская область
общество
тосненский район
кировский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области впервые были использованы карбоновые панели для усиления несущей способности сооружения — моста через реку Кастенка в Тосненском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в регионе досрочно был завершен ремонт моста через реку Кастенка на дороге Лисино-Корпус — Радофинниково. В процессе работ дорожники заменили крайние балки, на которые шла основная нагрузка при движении транспорта. Оценив состояние остальной части перехода, было принято решение использовать так называемые ламели из углепластика (наиболее распространенное название — карбон)."Закрывая бетон, они значительно усиливают его сопротивляемость растяжению", — пояснил в пресс-службе.Кроме того, насыпь моста укреплена габионами — это специальные конструкции с камнями, предотвращающие размыв откоса. Также здесь заменено ограждение и сделаны пешеходные дорожки. На этой же дороге, сейчас по заказу "Ленавтодора", завершается ремонт еще одного моста ― над рекой Тосна."С каждым годом Ленинградская область ремонтирует все больше мостовых переходов. Помимо стандартных решений типа установки гофрированных труб дорожники используют нестандартные подходы: так в Кировском районе через реку Ковра в этом году появился уникальный арочный мост", — заметили в обладминистрации.
https://ria.ru/20211119/elektrotransport-1759761802.html
тосненский район
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общество, тосненский район, кировский район, ленинградская область
Первый мост из углепластика построили в Ленобласти
Первый мост из углепластика построили в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области
впервые были использованы карбоновые панели для усиления несущей способности сооружения — моста через реку Кастенка в Тосненском районе
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в регионе досрочно был завершен ремонт моста через реку Кастенка на дороге Лисино-Корпус — Радофинниково. В процессе работ дорожники заменили крайние балки, на которые шла основная нагрузка при движении транспорта. Оценив состояние остальной части перехода, было принято решение использовать так называемые ламели из углепластика (наиболее распространенное название — карбон).
"Закрывая бетон, они значительно усиливают его сопротивляемость растяжению", — пояснил в пресс-службе.
Кроме того, насыпь моста укреплена габионами — это специальные конструкции с камнями, предотвращающие размыв откоса. Также здесь заменено ограждение и сделаны пешеходные дорожки. На этой же дороге, сейчас по заказу "Ленавтодора", завершается ремонт еще одного моста ― над рекой Тосна.
"С каждым годом Ленинградская область ремонтирует все больше мостовых переходов. Помимо стандартных решений типа установки гофрированных труб дорожники используют нестандартные подходы: так в Кировском районе
через реку Ковра в этом году появился уникальный арочный мост", — заметили в обладминистрации.