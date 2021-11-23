https://ria.ru/20211123/moskva-1760377488.html
Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни
Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни
За последний год в Москве лишь раз объявлялись нерабочие дни, хотя столица пережила сложные времена, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:49
2021-11-23T16:49
2021-11-23T19:16
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последний год в Москве лишь раз объявлялись нерабочие дни, хотя столица пережила сложные времена, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер", - сказал Собянин.По его словам, нерабочие дни ввели точечно тогда, когда это потребовалось."Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней", - отметил мэр.Нерабочие дни были объявлены в Москве в период с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 23.11.2021 (обновлено: 19:16 23.11.2021)
Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни
Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни, хотя были сложные времена
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
За последний год в Москве
лишь раз объявлялись нерабочие дни, хотя столица пережила сложные времена, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер", - сказал Собянин.
По его словам, нерабочие дни ввели точечно тогда, когда это потребовалось.
"Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней", - отметил мэр.
Нерабочие дни были объявлены в Москве в период с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса.