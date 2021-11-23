https://ria.ru/20211123/migranty-1760405284.html
ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии
ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2021
ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии
Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:31
2021-11-23T18:31
2021-11-23T18:32
в мире
страсбург
белоруссия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
европарламент
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы выделим до 3,5 миллиона евро в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии", - сказала она."Комиссия также предоставит до 3,5 миллионов евро на поддержку добровольного возвращения мигрантов из Белоруссии в страны происхождения", - указывается в распространенном во вторник пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.
страсбург
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:31 23.11.2021 (обновлено: 18:32 23.11.2021)
ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии
Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии