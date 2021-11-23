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ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии

ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2021

ЕК выделит 3,5 миллиона евро на репатриацию мигрантов из Белоруссии

Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:31

2021-11-23T18:31

2021-11-23T18:32

в мире

страсбург

белоруссия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

европарламент

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы выделим до 3,5 миллиона евро в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии", - сказала она."Комиссия также предоставит до 3,5 миллионов евро на поддержку добровольного возвращения мигрантов из Белоруссии в страны происхождения", - указывается в распространенном во вторник пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.

страсбург

белоруссия

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в мире, страсбург, белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии