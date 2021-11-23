Патрушев назвал мигрантов на границе Белоруссии заложниками действий Запада

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, стали заложниками ситуации, созданной Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Независимо от мотивов, которые заставили их покинуть родину, они (мигранты - ред.) стали заложниками ситуации, созданной странами Запада", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Сейчас количество скопившихся на границе мигрантов колеблется в пределах 2,5-3 тысяч человек. И их число может расти", - добавил секретарь Совбеза.По словам Патрушева, среди мигрантов женщины, в том числе и беременные, а также до 750 детей дошкольного возраста."Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - отметил Патрушев.Вместе с тем Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы, указал Патрушев."Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - отметил секретарь СБ РФ.
"Сейчас количество скопившихся на границе мигрантов колеблется в пределах 2,5-3 тысяч человек. И их число может расти", - добавил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, среди мигрантов женщины, в том числе и беременные, а также до 750 детей дошкольного возраста.
"Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - отметил Патрушев.
Вместе с тем Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы, указал Патрушев.
"Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - отметил секретарь СБ РФ.
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