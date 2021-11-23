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МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России
МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России - РИА Новости, 23.11.2021
МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России
МИД Великобритании опубликовал доклад о положении в области прав человека в 31 стране, где в очередной раз озаботился правами в России геев, "Свидетелей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:44
2021-11-23T21:44
в мире
дмитрий песков
алексей навальный
ив роше
обсе
россия
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. МИД Великобритании опубликовал доклад о положении в области прав человека в 31 стране, где в очередной раз озаботился правами в России геев, "Свидетелей Иеговы"* и Алексея Навального.В промежуточном докладе МИД Британии за январь - июнь 2021 года затронуто приоритетное для этой страны 31 государство. Помимо России, в список входят Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Иран, Ирак, Израиль, Китай, Колумбия, КНДР, ЦАР, Эритрея, Ливия, Мали, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Зимбабве. Россия относится к категории стран, "продолжающих вызывать беспокойство"."В России власти продолжали подавлять основные свободы граждан страны и еще больше ограничивали деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции. Законодатели внесли поправки в законодательство, которые расширили сферу действия закона о нежелательных организациях, включив в него отдельных активистов, а также запретили лицам, участвующим в так называемых "экстремистских" организациях, баллотироваться на выборные должности в течение пятилетнего периода. Это привело к тому, что определенным оппозиционным движениям было запрещено участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре", - отмечается в документе.Кроме того, британский МИД указывает на несколько судебных преследований, которые, "по общему мнению, были политически мотивированы". В частности, речь идет о приговоре Алексею Навальному в феврале, за которым последовали демонстрации и задержания участвовавших в них протестующих и журналистов. "ЕСПЧ указал России на немедленное освобождение господина Навального, основываясь на оценке риска для жизни господина Навального. Россия не ввела это решение в действие в первой половине 2021 года. Великобритания продолжала призывать к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и осудила обращение с мирными протестующими", - говорится в докладе.Также в британском внешнеполитическом ведомстве указали, что сексуальные меньшинства по-прежнему подвергались враждебному обращению, а преследование "Свидетелей Иеговы"* (признана экстремистской, запрещена в РФ) продолжалось."Великобритания выразила озабоченность в ОБСЕ по поводу ареста "Свидетелей Иеговы"* и обысков в их домах и призвала Россию гарантировать право на свободу религии или убеждений для всех своих граждан. Великобритания продолжала призывать Россию вместе с международными партнерами в ОБСЕ, Совете Европы и Совете ООН по правам человека выполнять свои международные обязательства в области прав человека и обеспечивать основные свободы для всех российских граждан", - говорится в документе.Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.*Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211112/navalnyy-1758739056.html
https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757360991.html
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в мире, дмитрий песков, алексей навальный, ив роше, обсе, россия
21:44 23.11.2021
 
МИД Британии озаботился правами геев и Навального в России

МИД Британии озаботился правами геев, Навального и "Свидетелей Иеговы" в России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. МИД Великобритании опубликовал доклад о положении в области прав человека в 31 стране, где в очередной раз озаботился правами в России геев, "Свидетелей Иеговы"* и Алексея Навального.
В промежуточном докладе МИД Британии за январь - июнь 2021 года затронуто приоритетное для этой страны 31 государство. Помимо России, в список входят Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Иран, Ирак, Израиль, Китай, Колумбия, КНДР, ЦАР, Эритрея, Ливия, Мали, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Зимбабве. Россия относится к категории стран, "продолжающих вызывать беспокойство".
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"В России власти продолжали подавлять основные свободы граждан страны и еще больше ограничивали деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции. Законодатели внесли поправки в законодательство, которые расширили сферу действия закона о нежелательных организациях, включив в него отдельных активистов, а также запретили лицам, участвующим в так называемых "экстремистских" организациях, баллотироваться на выборные должности в течение пятилетнего периода. Это привело к тому, что определенным оппозиционным движениям было запрещено участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре", - отмечается в документе.
Кроме того, британский МИД указывает на несколько судебных преследований, которые, "по общему мнению, были политически мотивированы". В частности, речь идет о приговоре Алексею Навальному в феврале, за которым последовали демонстрации и задержания участвовавших в них протестующих и журналистов. "ЕСПЧ указал России на немедленное освобождение господина Навального, основываясь на оценке риска для жизни господина Навального. Россия не ввела это решение в действие в первой половине 2021 года. Великобритания продолжала призывать к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и осудила обращение с мирными протестующими", - говорится в докладе.
Также в британском внешнеполитическом ведомстве указали, что сексуальные меньшинства по-прежнему подвергались враждебному обращению, а преследование "Свидетелей Иеговы"* (признана экстремистской, запрещена в РФ) продолжалось.
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"Великобритания выразила озабоченность в ОБСЕ по поводу ареста "Свидетелей Иеговы"* и обысков в их домах и призвала Россию гарантировать право на свободу религии или убеждений для всех своих граждан. Великобритания продолжала призывать Россию вместе с международными партнерами в ОБСЕ, Совете Европы и Совете ООН по правам человека выполнять свои международные обязательства в области прав человека и обеспечивать основные свободы для всех российских граждан", - говорится в документе.
Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
В миреДмитрий ПесковАлексей НавальныйИв РошеОБСЕРоссия
 
 
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