https://ria.ru/20211123/matvienko-1760303693.html

Вбить клин между Москвой и Пекином не получится, заявила Матвиенко

Вбить клин между Москвой и Пекином не получится, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.11.2021

Вбить клин между Москвой и Пекином не получится, заявила Матвиенко

Несмотря на попытки ряда западных стран, вбить клип между Россией и Китаем не получится, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:42

2021-11-23T11:42

2021-11-23T11:42

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китай

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несмотря на попытки ряда западных стран, вбить клип между Россией и Китаем не получится, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы исходим из недопустимости подмены общепризнанных норм правилами, выдуманными небольшим количеством стран на основе их сиюминутных эгоистических интересов. Некоторые из них откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, однако мы это прекрасно видим и вместе с нашими китайскими друзьями будем реагировать на это путём наращивания нашего взаимовыгодного взаимодействия", - сказала она во вторник на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.По ее словам, в России рассматривают политику санкций со страны США и Евросоюза как проявление недобросовестной конкуренции, имеющей целью замедление в технологическом и экономическом развитии России и Китая."Но мы обладаем весомым инструментом парламентской дипломатии, чтобы совместно противодействовать этим нездоровым дискриминационным мерам", - добавила спикер.

https://ria.ru/20211122/ssha-1760170413.html

китай

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в мире, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия