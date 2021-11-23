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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/kuba-1760307939.html
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе
Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:07
2021-11-23T16:07
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15 процентов, сообщили РИА Новости представители отрасли."Остров входит в топ-5 самых популярных выездных направлений у россиян на новогодние праздники.... Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10-15 процентов", — прокомментировали в пресс-службе "Интуриста".В Anex Tour более оптимистичны: там ожидают роста спроса на 30-35 процентов. В компании объясняют это снятием запрета на перемещение по стране, в том числе в популярную у россиян Гавану, а также отменой карантина для самостоятельных путешественников.В компании уточнили, что поставили первую со времени пандемии полетную программу из Санкт-Петербурга в Варадеро. "Ранее мы летали из Петербурга до всей эпопеи с закрытием авиасообщения, в том числе летом. Программа была востребована. Первые два рейса в этом году захватят период новогодних праздников", — сообщили эксперты."Отметим высокий спрос на трехзвездочные отели. Но, как правило, все-таки по Кубе самое запрашиваемое - это гостиницы четыре-пять звезд "все включено", — добавили собеседники агентства.Россия с 1 декабря сняла все ограничения по авиасообщению с Кубой. При этом на острове в начале ноября отменили запрет на перемещение по стране и карантин для самостоятельных путешественников, а с середины текущего месяца ввели электронные анкеты и QR-коды для международных туристов. Кроме того, с 15 ноября Куба разрешила въезд привитым любой российской вакциной.
https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html
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гавана, куба, новости - туризм, интурист, туристы, туризм, anex tour, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
16:07 23.11.2021
 
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе

Туроператоры: смягчение COVID-ограничений на Кубе позволит увеличить продажи путевок

© @pa_cubaПобережье Кубы
Побережье Кубы
© @pa_cuba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15 процентов, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"Остров входит в топ-5 самых популярных выездных направлений у россиян на новогодние праздники.... Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10-15 процентов", — прокомментировали в пресс-службе "Интуриста".
В Anex Tour более оптимистичны: там ожидают роста спроса на 30-35 процентов. В компании объясняют это снятием запрета на перемещение по стране, в том числе в популярную у россиян Гавану, а также отменой карантина для самостоятельных путешественников.
В компании уточнили, что поставили первую со времени пандемии полетную программу из Санкт-Петербурга в Варадеро. "Ранее мы летали из Петербурга до всей эпопеи с закрытием авиасообщения, в том числе летом. Программа была востребована. Первые два рейса в этом году захватят период новогодних праздников", — сообщили эксперты.
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"Отметим высокий спрос на трехзвездочные отели. Но, как правило, все-таки по Кубе самое запрашиваемое - это гостиницы четыре-пять звезд "все включено", — добавили собеседники агентства.
Россия с 1 декабря сняла все ограничения по авиасообщению с Кубой. При этом на острове в начале ноября отменили запрет на перемещение по стране и карантин для самостоятельных путешественников, а с середины текущего месяца ввели электронные анкеты и QR-коды для международных туристов. Кроме того, с 15 ноября Куба разрешила въезд привитым любой российской вакциной.
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