https://ria.ru/20211123/kuba-1760307939.html
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе
Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:07
2021-11-23T16:07
2021-11-23T16:07
туризм
гавана
куба
новости - туризм
интурист
туристы
туризм
anex tour
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583451723_0:926:2048:2078_1920x0_80_0_0_ae067c5c6e9510a06a5e903946a73e2f.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15 процентов, сообщили РИА Новости представители отрасли."Остров входит в топ-5 самых популярных выездных направлений у россиян на новогодние праздники.... Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10-15 процентов", — прокомментировали в пресс-службе "Интуриста".В Anex Tour более оптимистичны: там ожидают роста спроса на 30-35 процентов. В компании объясняют это снятием запрета на перемещение по стране, в том числе в популярную у россиян Гавану, а также отменой карантина для самостоятельных путешественников.В компании уточнили, что поставили первую со времени пандемии полетную программу из Санкт-Петербурга в Варадеро. "Ранее мы летали из Петербурга до всей эпопеи с закрытием авиасообщения, в том числе летом. Программа была востребована. Первые два рейса в этом году захватят период новогодних праздников", — сообщили эксперты."Отметим высокий спрос на трехзвездочные отели. Но, как правило, все-таки по Кубе самое запрашиваемое - это гостиницы четыре-пять звезд "все включено", — добавили собеседники агентства.Россия с 1 декабря сняла все ограничения по авиасообщению с Кубой. При этом на острове в начале ноября отменили запрет на перемещение по стране и карантин для самостоятельных путешественников, а с середины текущего месяца ввели электронные анкеты и QR-коды для международных туристов. Кроме того, с 15 ноября Куба разрешила въезд привитым любой российской вакциной.
https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html
https://ria.ru/20211122/kuba-1760121977.html
гавана
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583451723_0:734:2048:2270_1920x0_80_0_0_cdbff5f765d21a313e3615af932cf62b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавана, куба, новости - туризм, интурист, туристы, туризм, anex tour, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Эксперты рассказали о новых правилах отдыха на Кубе
Туроператоры: смягчение COVID-ограничений на Кубе позволит увеличить продажи путевок
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры уверены, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10-15 процентов, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"Остров входит в топ-5 самых популярных выездных направлений у россиян на новогодние праздники.... Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10-15 процентов", — прокомментировали в пресс-службе "Интуриста".
В Anex Tour более оптимистичны: там ожидают роста спроса на 30-35 процентов. В компании объясняют это снятием запрета на перемещение по стране, в том числе в популярную у россиян Гавану, а также отменой карантина для самостоятельных путешественников.
В компании уточнили, что поставили первую со времени пандемии полетную программу из Санкт-Петербурга в Варадеро. "Ранее мы летали из Петербурга до всей эпопеи с закрытием авиасообщения, в том числе летом. Программа была востребована. Первые два рейса в этом году захватят период новогодних праздников", — сообщили эксперты.
"Отметим высокий спрос на трехзвездочные отели. Но, как правило, все-таки по Кубе самое запрашиваемое - это гостиницы четыре-пять звезд "все включено", — добавили собеседники агентства.
Россия с 1 декабря сняла все ограничения по авиасообщению с Кубой. При этом на острове в начале ноября отменили запрет
на перемещение по стране и карантин для самостоятельных путешественников, а с середины текущего месяца ввели электронные анкеты и QR-коды для международных туристов. Кроме того, с 15 ноября Куба разрешила въезд привитым любой российской вакциной.