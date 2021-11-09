https://ria.ru/20211109/kuba-1758171427.html

Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями

Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями - РИА Новости, 09.11.2021

Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями

Власти Кубы отменили запрет на перемещение по стране и семидневный карантин для самостоятельных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:57

2021-11-09T10:57

2021-11-09T10:57

туризм

гавана

куба

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

варадеро

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583452168_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_6eb8c6d5be99745604d777e06adf452d.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Кубы отменили запрет на перемещение по стране и семидневный карантин для самостоятельных путешественников, сообщает АТОР.Правительство продолжает реализовывать ранее заявленный план по перезапуску международного туризма. Отказ от карантина и разрешение перемещений между провинциями позволит российским туристам, отдыхающим на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильерме, посетить с экскурсиями Гавану и другие исторические города, например, Сьенфуэгос и Тринидад.Кроме того, туроператоры получают возможность сформировать комбинированные маршруты по Кубе со стартом программ в Варадеро.До пандемии экскурсионные туры, совмещенные с пляжным отдыхом, начинались в Гаване. Однако пока прямых перелетов из России в кубинскую столицу нет. Сегодня авиакомпании имеют право летать только из Москвы и только в Варадеро и Кайо-Коко.Сейчас на Острове Свободы вакцинировано от коронавируса более 80 процентов населения, рассказал советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона. "В ноябре фиксируется около 500 заболевших коронавирусом. Ситуация полностью контролируема. Большинство ограничений сняты. В стране снова открыты магазины, рестораны, развлекательные заведения, разрешены все экскурсии", — пояснил он.С 15 ноября привитые россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курса. Власти острова признают все российские вакцины.Для не прошедших иммунизацию туристов сохранятся прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста не старше 72 часов.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

https://ria.ru/20190127/1549327695.html

https://ria.ru/20190105/1548831907.html

гавана

куба

варадеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гавана, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туризм, коронавирус covid-19