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Туризм
https://ria.ru/20211109/kuba-1758171427.html
Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями
Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями - РИА Новости, 09.11.2021
Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями
Власти Кубы отменили запрет на перемещение по стране и семидневный карантин для самостоятельных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:57
2021-11-09T10:57
туризм
гавана
куба
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
варадеро
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Кубы отменили запрет на перемещение по стране и семидневный карантин для самостоятельных путешественников, сообщает АТОР.Правительство продолжает реализовывать ранее заявленный план по перезапуску международного туризма. Отказ от карантина и разрешение перемещений между провинциями позволит российским туристам, отдыхающим на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильерме, посетить с экскурсиями Гавану и другие исторические города, например, Сьенфуэгос и Тринидад.Кроме того, туроператоры получают возможность сформировать комбинированные маршруты по Кубе со стартом программ в Варадеро.До пандемии экскурсионные туры, совмещенные с пляжным отдыхом, начинались в Гаване. Однако пока прямых перелетов из России в кубинскую столицу нет. Сегодня авиакомпании имеют право летать только из Москвы и только в Варадеро и Кайо-Коко.Сейчас на Острове Свободы вакцинировано от коронавируса более 80 процентов населения, рассказал советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона. "В ноябре фиксируется около 500 заболевших коронавирусом. Ситуация полностью контролируема. Большинство ограничений сняты. В стране снова открыты магазины, рестораны, развлекательные заведения, разрешены все экскурсии", — пояснил он.С 15 ноября привитые россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курса. Власти острова признают все российские вакцины.Для не прошедших иммунизацию туристов сохранятся прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста не старше 72 часов.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
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гавана, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туризм, коронавирус covid-19
10:57 09.11.2021
 
Власти Кубы сняли запрет на путешествия туристов между провинциями

Власти Кубы отменили карантин для туристов и разрешили путешествовать между провинциями

© @pa_cubaАртисты в Гаване
Артисты в Гаване
© @pa_cuba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Кубы отменили запрет на перемещение по стране и семидневный карантин для самостоятельных путешественников, сообщает АТОР.
Правительство продолжает реализовывать ранее заявленный план по перезапуску международного туризма. Отказ от карантина и разрешение перемещений между провинциями позволит российским туристам, отдыхающим на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильерме, посетить с экскурсиями Гавану и другие исторические города, например, Сьенфуэгос и Тринидад.
Кроме того, туроператоры получают возможность сформировать комбинированные маршруты по Кубе со стартом программ в Варадеро.
До пандемии экскурсионные туры, совмещенные с пляжным отдыхом, начинались в Гаване. Однако пока прямых перелетов из России в кубинскую столицу нет. Сегодня авиакомпании имеют право летать только из Москвы и только в Варадеро и Кайо-Коко.
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Сейчас на Острове Свободы вакцинировано от коронавируса более 80 процентов населения, рассказал советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона. "В ноябре фиксируется около 500 заболевших коронавирусом. Ситуация полностью контролируема. Большинство ограничений сняты. В стране снова открыты магазины, рестораны, развлекательные заведения, разрешены все экскурсии", — пояснил он.
С 15 ноября привитые россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курса. Власти острова признают все российские вакцины.
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Для не прошедших иммунизацию туристов сохранятся прежние правила: они должны будут предъявить при посадке на борт справку с отрицательным результатом ПЦР-теста не старше 72 часов.
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