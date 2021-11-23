https://ria.ru/20211123/kreml-1760353105.html

Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября

Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября - РИА Новости, 23.11.2021

Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:15

2021-11-23T15:15

2021-11-23T15:20

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211119/minoborony-1759915176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян