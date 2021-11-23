15:15 23.11.2021 (обновлено: 15:20 23.11.2021)
Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября
Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева пройдут 26 ноября
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.