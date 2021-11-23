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Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября
Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября - РИА Новости, 23.11.2021
Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:15
2021-11-23T15:20
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
15:15 23.11.2021 (обновлено: 15:20 23.11.2021)
 
Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева состоятся 26 ноября

Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева пройдут 26 ноября

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.
 
Владимир ПутинИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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