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Рязанские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Рязанские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 23.11.2021

Рязанские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Рязанской областной думы на заседании во вторник поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:24

2021-11-23T16:24

2021-11-23T16:31

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РЯЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты Рязанской областной думы на заседании во вторник поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Закон поддержан", - сообщил по итогам голосования председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Трансляция заседания велась на сайте регионального парламента.В пресс-службе облдумы РИА Новости уточнили, что обсудили законопроект о введении GR-кодов в общественных местах, законопроект о введении их в общественном транспорте на рассмотрение пока не поступал.Фомин отметил, что "речь идет о биологической безопасности населения, и государство обязано принять решительные меры".Поддержали законопроект 25 депутатов Рязанской областной думы, шесть проголосовали против.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

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