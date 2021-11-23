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Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада
Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:25
2021-11-23T13:34
в мире
россия
экология
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
климат
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку - ред.) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".По его словам, РФ считает, что такой подход "может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата".
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в мире, россия, экология, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, климат
13:25 23.11.2021 (обновлено: 13:34 23.11.2021)
 
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада

Лавров: ряд стран Запада пытаются политизировать климатическую повестку

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку - ред.) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".
По его словам, РФ считает, что такой подход "может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата".
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В миреРоссияЭкологияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКлимат
 
 
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