https://ria.ru/20211123/klimat-1760330225.html
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада
Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:25
2021-11-23T13:25
2021-11-23T13:34
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россия
экология
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
климат
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку - ред.) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".По его словам, РФ считает, что такой подход "может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата".
https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html
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в мире, россия, экология, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, климат
13:25 23.11.2021 (обновлено: 13:34 23.11.2021)
Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада
Лавров: ряд стран Запада пытаются политизировать климатическую повестку