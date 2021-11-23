https://ria.ru/20211123/klimat-1760330225.html

Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада

Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров заявил о политизации климатической повестки странами Запада

Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:25

2021-11-23T13:25

2021-11-23T13:34

в мире

россия

экология

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд стран Запада пытается политизировать климатическую повестку, что может навредить международным усилиям по борьбе с изменением климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку - ред.) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".По его словам, РФ считает, что такой подход "может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата".

https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, россия, экология, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, климат