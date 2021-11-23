https://ria.ru/20211123/kitay-1760393357.html
В КНР заявили об успешном противостоянии России давлению США
В КНР заявили об успешном противостоянии России давлению США - РИА Новости, 23.11.2021
В КНР заявили об успешном противостоянии России давлению США
Россия успешно противодействует военным угрозам США, демонстрирует высокий экономический рост, достигла больших успехов в борьбе с коронавирусом, заявил министр РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:35
2021-11-23T17:35
2021-11-23T17:35
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сергей шойгу
минобороны кнр
россия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россия успешно противодействует военным угрозам США, демонстрирует высокий экономический рост, достигла больших успехов в борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с Сергеем Шойгу."В России мы также видим очень благоприятную тенденцию в развитии социально-экономической области. Вы достигли больших успехов в борьбе с коронавирусом. Успешно противодействовали давлению и сдерживанию со стороны США, а также военным угрозам со стороны США", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе переговоров, которые прошли во вторник в режиме видеоконференцсвязи."Мы знаем, что предполагаемый экономический рост России за текущий год составляет примерно 4,7%. Мы, конечно, в качестве ваших больших друзей очень рады таким успехам", - добавил китайский министр.Вэй Фэнхэ подчеркнул, что его страна "в этом особенном году", когда отмечалось 100-летие Коммунистической партии Китая, также достигла "особых успехов"."Мы полностью противостояли давлению и сдерживанию со стороны США. Мы преодолели последствия от коронавируса. И мы также восстановили экономический рост", - сказал глава Минобороны КНР.
https://ria.ru/20211118/shoygu-1759706563.html
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сша, китай, сергей шойгу, минобороны кнр, россия
В КНР заявили об успешном противостоянии России давлению США
Минобороны КНР: Россия успешно противодействует военным угрозам США
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россия
успешно противодействует военным угрозам США
, демонстрирует высокий экономический рост, достигла больших успехов в борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны Китая
Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с Сергеем Шойгу.
"В России мы также видим очень благоприятную тенденцию в развитии социально-экономической области. Вы достигли больших успехов в борьбе с коронавирусом. Успешно противодействовали давлению и сдерживанию со стороны США, а также военным угрозам со стороны США", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе переговоров, которые прошли во вторник в режиме видеоконференцсвязи.
"Мы знаем, что предполагаемый экономический рост России за текущий год составляет примерно 4,7%. Мы, конечно, в качестве ваших больших друзей очень рады таким успехам", - добавил китайский министр.
Вэй Фэнхэ подчеркнул, что его страна "в этом особенном году", когда отмечалось 100-летие Коммунистической партии Китая, также достигла "особых успехов".
"Мы полностью противостояли давлению и сдерживанию со стороны США. Мы преодолели последствия от коронавируса. И мы также восстановили экономический рост", - сказал глава Минобороны КНР
.