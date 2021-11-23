Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/kitay-1760312576.html
В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады
В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады - РИА Новости, 23.11.2021
В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады
Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине, заявил на... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:16
2021-11-23T12:20
олимпийские игры
сочи
китай
дмитрий песков
мид кнр
си цзиньпин
зимние олимпийские игры 2022
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733695612_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_6d296c7704361a2a0c4c8cdeaa7236c6.jpg
ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, после согласования будет сделано объявление."Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение", - заявил дипломат.Он отметил, что "в настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям (организации - ред.) визита президента России в Китай"."Уверен, что спортсмены двух стран добьются новых достижений и внесут должный вклад в то, чтобы показать миру безопасное и впечатляющее спортивное событие", - добавил он.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20211123/matvienko-1760303693.html
сочи
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733695612_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3fb4aaa32724ddf7a18585c29f5e4c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры, сочи, китай, дмитрий песков, мид кнр, си цзиньпин, зимние олимпийские игры 2022, россия, чжао лицзянь
12:16 23.11.2021 (обновлено: 12:20 23.11.2021)
 
В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады

МИД КНР: Россия и Китай контактируют по вопросу организации визита Путина в Пекин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЭкспозиция, представляющая спортивные мероприятия на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году
Экспозиция, представляющая спортивные мероприятия на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, после согласования будет сделано объявление.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
11:42
Вбить клин между Москвой и Пекином не получится, заявила Матвиенко
"Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение", - заявил дипломат.
Он отметил, что "в настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям (организации - ред.) визита президента России в Китай".
"Уверен, что спортсмены двух стран добьются новых достижений и внесут должный вклад в то, чтобы показать миру безопасное и впечатляющее спортивное событие", - добавил он.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
 
Олимпийские игрыСочиКитайДмитрий ПесковМИД КНРСи ЦзиньпинЗимние Олимпийские игры 2022РоссияЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора