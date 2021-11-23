https://ria.ru/20211123/kitay-1760312576.html

В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады

В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады - РИА Новости, 23.11.2021

В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады

Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине, заявил на... РИА Новости, 23.11.2021

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2021-11-23T12:20

олимпийские игры

сочи

китай

дмитрий песков

мид кнр

си цзиньпин

зимние олимпийские игры 2022

россия

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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, после согласования будет сделано объявление."Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение", - заявил дипломат.Он отметил, что "в настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям (организации - ред.) визита президента России в Китай"."Уверен, что спортсмены двух стран добьются новых достижений и внесут должный вклад в то, чтобы показать миру безопасное и впечатляющее спортивное событие", - добавил он.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211123/matvienko-1760303693.html

сочи

китай

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олимпийские игры, сочи, китай, дмитрий песков, мид кнр, си цзиньпин, зимние олимпийские игры 2022, россия, чжао лицзянь