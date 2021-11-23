Защита блогера Хованского пожаловалась в прокуратуру на давление следствия
Защита блогера Хованского подала жалобу в прокуратуру на действия следователя
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемого в оправдании терроризма за песню про "Норд-Ост" блогера Юрия Хованского подала жалобу в прокуратуру на действия следователя, который предлагал признать вину и отказаться от адвокатов, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.
"К Хованскому без участия защитников явился следователь и предложил признать вину, отказаться от адвокатов. Жалобу в прокуратуру подал мой коллега, просьба касается оценки законности действий следователя", - сказал Передрук.
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Он добавил, что адвокаты рассматривают это действие как неправомерное давление на подзащитного.
Из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов, Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека).