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Гендиректор МАГАТЭ впервые встретился с главой МИД Ирана

Гендиректор МАГАТЭ впервые встретился с главой МИД Ирана - РИА Новости, 23.11.2021

Гендиректор МАГАТЭ впервые встретился с главой МИД Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в продолжение переговоров в Тегеране встретился с министром иностранных РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:36

2021-11-23T16:36

2021-11-23T16:36

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в продолжение переговоров в Тегеране встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, впервые с момента прихода нового правительства в исламской республике, передает агентство Tasnim."Генеральный директор МАГАТЭ впервые встретился с министром иностранных дел Ирана Абдоллахианом", - говорится в сообщении.Во вторник утром Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также отметил, что Иран не отклонялся от обязательств по развитию своей ядерной программы.В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года генеральный директор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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в мире, тегеран (город), магатэ, космос - риа наука, дональд трамп, хосейн амир абдоллахиан, рафаэль гросси, россия