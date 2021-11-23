В Иране заявили о соблюдении условий развития ядерной программы
Эслами: Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы, все обязательства продолжают выполняться, заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
В понедельник вечером Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран, где намерен провести переговоры с рядом иранских чиновников. Во вторник он провел переговоры со своим коллегой, главой ОАЭИ Эслами. Затем встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
"Сегодня господин Гросси несколько раз повторил, что Иран не отклонялся от (выполнения обязательств) своей ядерной программы", - заявил Эслами в ходе совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ.
Он отметил, что Иран полон решимости по части своей мирной ядерной программы, а МАГАТЭ окажет поддержку Тегерану в производстве атомной энергии на пользу иранскому населению.
"Плоды ядерной программы мы постараемся использовать на пользу жизни иранских граждан, в рамках нее мы сможем задействовать и использовать все отрасли атомной сферы. У нас есть определённая повестка дня на этот счет, и МАГАТЭ поможет в ее выполнении. К тому же мы должны произвести около 10 тысяч мегаватт атомной энергии", - добавил Эслами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.