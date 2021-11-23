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В Иране заявили о соблюдении условий развития ядерной программы
В Иране заявили о соблюдении условий развития ядерной программы - РИА Новости, 23.11.2021
В Иране заявили о соблюдении условий развития ядерной программы
Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы, все обязательства продолжают выполняться, заявил во вторник глава Организации по... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:02
2021-11-23T13:02
в мире
тегеран (город)
франция
магатэ
мид ирана
дональд трамп
хосейн амир абдоллахиан
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы, все обязательства продолжают выполняться, заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.В понедельник вечером Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран, где намерен провести переговоры с рядом иранских чиновников. Во вторник он провел переговоры со своим коллегой, главой ОАЭИ Эслами. Затем встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом."Сегодня господин Гросси несколько раз повторил, что Иран не отклонялся от (выполнения обязательств) своей ядерной программы", - заявил Эслами в ходе совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ.Он отметил, что Иран полон решимости по части своей мирной ядерной программы, а МАГАТЭ окажет поддержку Тегерану в производстве атомной энергии на пользу иранскому населению."Плоды ядерной программы мы постараемся использовать на пользу жизни иранских граждан, в рамках нее мы сможем задействовать и использовать все отрасли атомной сферы. У нас есть определённая повестка дня на этот счет, и МАГАТЭ поможет в ее выполнении. К тому же мы должны произвести около 10 тысяч мегаватт атомной энергии", - добавил Эслами.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211122/iran-1760121371.html
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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, мид ирана, дональд трамп, хосейн амир абдоллахиан, цены на нефть, рафаэль гросси, россия
13:02 23.11.2021
 
В Иране заявили о соблюдении условий развития ядерной программы

Эслами: Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Иранская сторона не нарушала условий развития своей мирной ядерной программы, все обязательства продолжают выполняться, заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
В понедельник вечером Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран, где намерен провести переговоры с рядом иранских чиновников. Во вторник он провел переговоры со своим коллегой, главой ОАЭИ Эслами. Затем встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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"Сегодня господин Гросси несколько раз повторил, что Иран не отклонялся от (выполнения обязательств) своей ядерной программы", - заявил Эслами в ходе совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ.
Он отметил, что Иран полон решимости по части своей мирной ядерной программы, а МАГАТЭ окажет поддержку Тегерану в производстве атомной энергии на пользу иранскому населению.
"Плоды ядерной программы мы постараемся использовать на пользу жизни иранских граждан, в рамках нее мы сможем задействовать и использовать все отрасли атомной сферы. У нас есть определённая повестка дня на этот счет, и МАГАТЭ поможет в ее выполнении. К тому же мы должны произвести около 10 тысяч мегаватт атомной энергии", - добавил Эслами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреТегеран (город)ФранцияМАГАТЭМИД ИранаДональд ТрампХосейн Амир АбдоллахианЦены на нефтьРафаэль ГроссиРоссия
 
 
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