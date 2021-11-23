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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/immunitet-1760392637.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 не статичен, заявил Собянин
Коллективный иммунитет к COVID-19 не статичен, заявил Собянин - РИА Новости, 23.11.2021
Коллективный иммунитет к COVID-19 не статичен, заявил Собянин
Коллективный иммунитет к COVID-19 зависит от многих факторов и не является статичным, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:33
2021-11-23T19:12
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 зависит от многих факторов и не является статичным, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Коллективный иммунитет зависит от многих факторов и не является статичным. Если в начале пандемии мы считали, что можно как-то просчитать его, и как его достигнем - вся проблема с пандемией будет решена. На самом деле это оказалось совсем не так. Что коллективный иммунитет считается с учетом вакцинированных и с учетом переболевших, суммируются эти две цифры, появляется количество людей, у которых есть иммунитет к заболеваемости. Сильный, слабый, но есть", - отметил Собянин.Он подчеркнул, что иммунная защита меняется в зависимости от штамма. "Вот эта иммунная защита меняется в зависимости от того, с каким штаммом мы столкнулись. Если говорить о китайском штамме, то по большому счету, наверное, мы бы уже достигли давно коллективного иммунитета и никаких проблем бы не было", - подчеркнул Собянин.Мэр Москвы отметил, что появился дельта-штамм, а иммунитет у людей был достаточен для противостояния уханьскому штамму, поэтому картина по заболеваемости коронавирусом постоянно меняется. "Появилась дельта, для которой иммунный статус нужен значительно выше, и люди, у которых иммунитет был достаточен, чтобы противостоять уханьскому штамму, не противостоят дельте. Так мы имеем такую динамичную картину, которая постоянно меняется. Это если говорить о самом штамме и самом заболевании", - сообщил мэр столицы.Собянин уточнил, что слишком много переменных для того, чтобы четко определить, к какому времени можно достигнуть популяционного иммунитета."С другой стороны, и иммунный статус человека тоже меняется, в силу того, если вы привились полгода тому назад, у вас одна ситуация, если год - другая, полтора - совсем другая. Тоже самое с переболевшими, если вы переболели полгода тому назад, у вас практически стопроцентная защита от ковида, а если прошло полтора года, совершенно другая ситуация. Поэтому слишком много переменных для того, чтобы четко определить, что вот мы к какому-то времени достигнем популяционного иммунитета. Но, тем не менее, чем больше привитых и чем больше переболевших, конечно, потенциально ситуация становится лучше с точки зрения борьбы с ковидом", - рассказал Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760031354.html
https://ria.ru/20211117/ogranicheniya-1759532518.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:33 23.11.2021 (обновлено: 19:12 23.11.2021)
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 не статичен, заявил Собянин

Собянин: коллективный иммунитет к COVID-19 зависит от многих факторов и не статичен

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 зависит от многих факторов и не является статичным, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Коллективный иммунитет зависит от многих факторов и не является статичным. Если в начале пандемии мы считали, что можно как-то просчитать его, и как его достигнем - вся проблема с пандемией будет решена. На самом деле это оказалось совсем не так. Что коллективный иммунитет считается с учетом вакцинированных и с учетом переболевших, суммируются эти две цифры, появляется количество людей, у которых есть иммунитет к заболеваемости. Сильный, слабый, но есть", - отметил Собянин.
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Он подчеркнул, что иммунная защита меняется в зависимости от штамма. "Вот эта иммунная защита меняется в зависимости от того, с каким штаммом мы столкнулись. Если говорить о китайском штамме, то по большому счету, наверное, мы бы уже достигли давно коллективного иммунитета и никаких проблем бы не было", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что появился дельта-штамм, а иммунитет у людей был достаточен для противостояния уханьскому штамму, поэтому картина по заболеваемости коронавирусом постоянно меняется. "Появилась дельта, для которой иммунный статус нужен значительно выше, и люди, у которых иммунитет был достаточен, чтобы противостоять уханьскому штамму, не противостоят дельте. Так мы имеем такую динамичную картину, которая постоянно меняется. Это если говорить о самом штамме и самом заболевании", - сообщил мэр столицы.
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Собянин уточнил, что слишком много переменных для того, чтобы четко определить, к какому времени можно достигнуть популяционного иммунитета.
"С другой стороны, и иммунный статус человека тоже меняется, в силу того, если вы привились полгода тому назад, у вас одна ситуация, если год - другая, полтора - совсем другая. Тоже самое с переболевшими, если вы переболели полгода тому назад, у вас практически стопроцентная защита от ковида, а если прошло полтора года, совершенно другая ситуация. Поэтому слишком много переменных для того, чтобы четко определить, что вот мы к какому-то времени достигнем популяционного иммунитета. Но, тем не менее, чем больше привитых и чем больше переболевших, конечно, потенциально ситуация становится лучше с точки зрения борьбы с ковидом", - рассказал Собянин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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