https://ria.ru/20211123/gintsburg-1760268452.html
Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире - РИА Новости, 23.11.2021
Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
Особых прорывов в исследовании коронавируса в мире нет, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:20
2021-11-23T03:20
2021-11-23T03:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Особых прорывов в исследовании коронавируса в мире нет, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто. Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, достигнуты ли какие-то прорывы в исследовании коронавируса.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
Гинцбург заявил, что прорывы в исследовании коронавируса сводятся к возможности лечения