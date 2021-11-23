Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы
В театре "Школа драматического искусства" 23 и 25 ноября премьера – спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой.
В театре "Школа драматического искусства" 23 и 25 ноября премьера – спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой.
Постановка рассказывает о позднем периоде правления императрицы, когда власть ее была огромной, а фавориты даже не могли покидать дворец без специального разрешения.
Постановка рассказывает о позднем периоде правления императрицы, когда власть ее была огромной, а фавориты даже не могли покидать дворец без специального разрешения.
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко представляет 27 и 28 ноября вечер одноактных опер "Н.Ф.Б" и "Кроткая" по произведениям Достоевского.
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко представляет 27 и 28 ноября вечер одноактных опер "Н.Ф.Б" и "Кроткая" по произведениям Достоевского.
Как рассказал главный режиссер театра Александр Титель в опере "Н.Ф.Б" по роману "Идиот" только три действующих лица – Настастья Филипповна, князь Мышкин и Рогожин.
Как рассказал главный режиссер театра Александр Титель в опере "Н.Ф.Б" по роману "Идиот" только три действующих лица – Настастья Филипповна, князь Мышкин и Рогожин.
В Театре имени Моссовета поставили пьесу Алексея Арбузова "Жестокие игры".
В Театре имени Моссовета поставили пьесу Алексея Арбузова "Жестокие игры".
Это первая постановка на этой сцене нового худрука театра Евгения Марчелли.
Это первая постановка на этой сцене нового худрука театра Евгения Марчелли.
С 25 по 28 ноября в театре "Школа современной пьесы" играют премьеру этого сезона спектакль "Все тут.".
С 25 по 28 ноября в театре "Школа современной пьесы" играют премьеру этого сезона спектакль "Все тут.".
Взяв за основу пьесу Торнтона Уайлдера, режиссер Дмитрий Крымов поставил автобиографический спектакль.
Взяв за основу пьесу Торнтона Уайлдера, режиссер Дмитрий Крымов поставил автобиографический спектакль.
В ноябре в Театре кукол Образцова появился спектакль, который создатели называют славянским фолк-хоррором. Сказка "Белая уточка" на самом деле адресована подросткам.
В ноябре в Театре кукол Образцова появился спектакль, который создатели называют славянским фолк-хоррором. Сказка "Белая уточка" на самом деле адресована подросткам.
В постановке задействованы все возможности театра: актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка. Ближайшие показы 2 и 8 декабря.
В постановке задействованы все возможности театра: актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка. Ближайшие показы 2 и 8 декабря.
В начале следующего месяца – 3 и 4 декабря – МХАТ им. М. Горького представит премьеру "Женщины Есенина".
В начале следующего месяца – 3 и 4 декабря – МХАТ им. М. Горького представит премьеру "Женщины Есенина".
Спектакль основан на книге Захара Прилепина, вышедшей в серии ЖЗЛ. Инсценировку достоверной истории жизни поэта сделала драматург Елена Исаева.
Спектакль основан на книге Захара Прилепина, вышедшей в серии ЖЗЛ. Инсценировку достоверной истории жизни поэта сделала драматург Елена Исаева.
К 18 декабря "Театр Терезы Дуровой" готовит премьеру "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" – яркий музыкальный этнический спектакль для всей семьи.
К 18 декабря "Театр Терезы Дуровой" готовит премьеру "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" – яркий музыкальный этнический спектакль для всей семьи.