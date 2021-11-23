https://ria.ru/20211123/fotolenta-1760364555.html

Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы

Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 23.11.2021

Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы

От опер по произведениям Достоевского и музыкальных фантазий о Екатерине Второй до спектаклей о Есенине и детских премьер. Московские театры выпускают новые... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:16

2021-11-23T16:16

2021-11-23T16:53

культпоход

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

театр кукол имени с. в. образцова

театр имени моссовета

школа современной пьесы

театриум на серпуховке

школа драматического искусства

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От опер по произведениям Достоевского и музыкальных фантазий о Екатерине Второй до спектаклей о Есенине и детских премьер. Московские театры выпускают новые спектакли. Подробности – в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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