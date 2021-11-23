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Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы
Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 23.11.2021
Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы
От опер по произведениям Достоевского и музыкальных фантазий о Екатерине Второй до спектаклей о Есенине и детских премьер. Московские театры выпускают новые... РИА Новости, 23.11.2021
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театр имени моссовета
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От опер по произведениям Достоевского и музыкальных фантазий о Екатерине Второй до спектаклей о Есенине и детских премьер. Московские театры выпускают новые спектакли. Подробности – в фотоленте Ria.ru.
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культпоход, фото, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр кукол имени с. в. образцова, театр имени моссовета, школа современной пьесы, театриум на серпуховке, школа драматического искусства, мхат имени м. горького, фото
16:16 23.11.2021 (обновлено: 16:53 23.11.2021)
 

Достоевский, Есенин и Екатерина II. Новые спектакли в театрах Москвы

Читать ria.ru в
От опер по произведениям Достоевского и музыкальных фантазий о Екатерине Второй до спектаклей о Есенине и детских премьер. Московские театры выпускают новые спектакли. Подробности – в фотоленте Ria.ru.
© Фото : предоставлено театром "Школа драматического искусства"

В театре "Школа драматического искусства" 23 и 25 ноября премьера – спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой.

Сцена из спектакля Екатерина
1 из 13

В театре "Школа драматического искусства" 23 и 25 ноября премьера – спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой.

© Фото : предоставлено театром "Школа драматического искусства"
© Фото : предоставлено театром "Школа драматического искусства"

Постановка рассказывает о позднем периоде правления императрицы, когда власть ее была огромной, а фавориты даже не могли покидать дворец без специального разрешения.

Сцена из спектакля Екатерина
2 из 13

Постановка рассказывает о позднем периоде правления императрицы, когда власть ее была огромной, а фавориты даже не могли покидать дворец без специального разрешения.

© Фото : предоставлено театром "Школа драматического искусства"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко представляет 27 и 28 ноября вечер одноактных опер "Н.Ф.Б" и "Кроткая" по произведениям Достоевского.

Современные оперы по произведениям Достоевского в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
3 из 13

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко представляет 27 и 28 ноября вечер одноактных опер "Н.Ф.Б" и "Кроткая" по произведениям Достоевского.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Как рассказал главный режиссер театра Александр Титель в опере "Н.Ф.Б" по роману "Идиот" только три действующих лица – Настастья Филипповна, князь Мышкин и Рогожин.

Современные оперы по произведениям Достоевского в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
4 из 13

Как рассказал главный режиссер театра Александр Титель в опере "Н.Ф.Б" по роману "Идиот" только три действующих лица – Настастья Филипповна, князь Мышкин и Рогожин.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото : предоставлено Театром им. Моссовета

В Театре имени Моссовета поставили пьесу Алексея Арбузова "Жестокие игры".

Сцена из спектакля Жестокие игры
5 из 13

В Театре имени Моссовета поставили пьесу Алексея Арбузова "Жестокие игры".

© Фото : предоставлено Театром им. Моссовета
© Фото : предоставлено Театром им. Моссовета

Это первая постановка на этой сцене нового худрука театра Евгения Марчелли.

Сцена из спектакля Жестокие игры
6 из 13

Это первая постановка на этой сцене нового худрука театра Евгения Марчелли.

© Фото : предоставлено Театром им. Моссовета
© Фото : предоставлено театром "Школа современной пьесы"

С 25 по 28 ноября в театре "Школа современной пьесы" играют премьеру этого сезона спектакль "Все тут.".

Сцена из спектакля Все тут
7 из 13

С 25 по 28 ноября в театре "Школа современной пьесы" играют премьеру этого сезона спектакль "Все тут.".

© Фото : предоставлено театром "Школа современной пьесы"
© Фото : предоставлено театром "Школа современной пьесы"

Взяв за основу пьесу Торнтона Уайлдера, режиссер Дмитрий Крымов поставил автобиографический спектакль.

Сцена из спектакля Все тут
8 из 13

Взяв за основу пьесу Торнтона Уайлдера, режиссер Дмитрий Крымов поставил автобиографический спектакль.

© Фото : предоставлено театром "Школа современной пьесы"
© Фото : предоставлено Театром кукол Образцова

В ноябре в Театре кукол Образцова появился спектакль, который создатели называют славянским фолк-хоррором. Сказка "Белая уточка" на самом деле адресована подросткам.

Сцена из спектакля Белая уточка
9 из 13

В ноябре в Театре кукол Образцова появился спектакль, который создатели называют славянским фолк-хоррором. Сказка "Белая уточка" на самом деле адресована подросткам.

© Фото : предоставлено Театром кукол Образцова
© Фото : предоставлено Театром кукол Образцова

В постановке задействованы все возможности театра: актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка. Ближайшие показы 2 и 8 декабря.

Сцена из спектакля Белая уточка
10 из 13

В постановке задействованы все возможности театра: актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка. Ближайшие показы 2 и 8 декабря.

© Фото : предоставлено Театром кукол Образцова
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького

В начале следующего месяца – 3 и 4 декабря – МХАТ им. М. Горького представит премьеру "Женщины Есенина".

Сцена из спектакля Женщины Есенина
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В начале следующего месяца – 3 и 4 декабря – МХАТ им. М. Горького представит премьеру "Женщины Есенина".

© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького

Спектакль основан на книге Захара Прилепина, вышедшей в серии ЖЗЛ. Инсценировку достоверной истории жизни поэта сделала драматург Елена Исаева.

Сцена из спектакля Женщины Есенина
12 из 13

Спектакль основан на книге Захара Прилепина, вышедшей в серии ЖЗЛ. Инсценировку достоверной истории жизни поэта сделала драматург Елена Исаева.

© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТа им. Горького
© Фото : Театр Терезы Дуровой

К 18 декабря "Театр Терезы Дуровой" готовит премьеру "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" – яркий музыкальный этнический спектакль для всей семьи.

Сцена из спектакля Однажды в Мексике: Кукурузный человечек
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К 18 декабря "Театр Терезы Дуровой" готовит премьеру "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" – яркий музыкальный этнический спектакль для всей семьи.

© Фото : Театр Терезы Дуровой
 
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