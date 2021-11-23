https://ria.ru/20211123/erdogan-1760328147.html

Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам

Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам - РИА Новости, 23.11.2021

Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ответ на призыв... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:17

2021-11-23T13:17

2021-11-23T13:17

в мире

выборы

анкара

реджеп тайип эрдоган

турция

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ответ на призыв оппозиции к досрочным выборам.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции - Народно-республиканской и Хорошей - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры."О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Во вторник курс доллара к лире растёт на 7%, до 12,12 лиры за доллар. С начала ноября текущего года курс лиры упал по отношению к доллару на 26,7%.Тем временем в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.Как ранее заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.

https://ria.ru/20211121/erdogan-1760043512.html

https://ria.ru/20211119/s-400-1759848963.html

https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759184709.html

анкара

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в мире, выборы, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, кемаль кылычдароглу