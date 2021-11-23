Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/erdogan-1760328147.html
Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам
Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам - РИА Новости, 23.11.2021
Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ответ на призыв... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:17
2021-11-23T13:17
в мире
выборы
анкара
реджеп тайип эрдоган
турция
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:68:550:377_1920x0_80_0_0_d0018a3ced2b4294419ad771dac87d8a.jpg
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ответ на призыв оппозиции к досрочным выборам.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции - Народно-республиканской и Хорошей - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры."О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Во вторник курс доллара к лире растёт на 7%, до 12,12 лиры за доллар. С начала ноября текущего года курс лиры упал по отношению к доллару на 26,7%.Тем временем в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.Как ранее заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.
https://ria.ru/20211121/erdogan-1760043512.html
https://ria.ru/20211119/s-400-1759848963.html
https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759184709.html
анкара
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:65:550:478_1920x0_80_0_0_6131c702014d4d8b6885b33c934b4464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, выборы, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, кемаль кылычдароглу
13:17 23.11.2021
 
Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам

Президент Турции Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам из-за обвала лиры

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Presidential Press Office
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ответ на призыв оппозиции к досрочным выборам.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции - Народно-республиканской и Хорошей - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры.
Лидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой тюркского мира - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 14:03
В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира
"О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Во вторник курс доллара к лире растёт на 7%, до 12,12 лиры за доллар. С начала ноября текущего года курс лиры упал по отношению к доллару на 26,7%.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 16:41
В Турции назвали закупку С-400 показателем решимости
Тем временем в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. В понедельник Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.
Как ранее заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Анкаре, посвященной 83-й годовщине смерти Мустафы Кемаля Ататюрка - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 08:00
Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
 
В миреВыборыАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияКемаль Кылычдароглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России