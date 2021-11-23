https://ria.ru/20211123/ege-1760403168.html

Сенатор предложила дать старшеклассникам право выбора, сдавать ли ЕГЭ

Сенатор предложила дать старшеклассникам право выбора, сдавать ли ЕГЭ - РИА Новости, 23.11.2021

Сенатор предложила дать старшеклассникам право выбора, сдавать ли ЕГЭ

Старшеклассникам надо предоставить право выбора при сдаче выпускных экзаменов, если ученик собирается идти в вуз, Единый госэкзамен (ЕГЭ) обеспечит ему... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:21

2021-11-23T18:21

2021-11-23T18:21

общество

школа

дети

экзамены

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Старшеклассникам надо предоставить право выбора при сдаче выпускных экзаменов, если ученик собирается идти в вуз, Единый госэкзамен (ЕГЭ) обеспечит ему возможность поступить на бюджетные места, считает член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.Ранее во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире."Считаю, что без выпускных экзаменов не обойтись, они необходимы были всегда, но вот форма итоговой аттестации должна быть приемлема для детей, обучающихся по разным программам. Мне хочется, чтобы современному подрастающему поколению было предоставлено право выбора формы сдачи. Может быть, ребенок не видит себя студентом вуза", - сказала Писарева РИА Новости.При этом, отметила она, нельзя ущемлять и права тех, кто благодаря ЕГЭ получил или еще получит "возможность на равных бороться за бюджетные места в топовых университетах со школьниками из разных регионов и разных образовательных учреждений".Кроме того, добавила Писарева, нельзя подменять понятия: обучение в школе должно давать знания, и это основная ценность. "А мы зачастую получаем информацию от родителей старшеклассников, которых просто натаскивают на решение тестов. Это, конечно, перекос, такого быть не должно", - заключила Писарева.

https://ria.ru/20211123/demoversii-1760350620.html

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общество, школа, дети, экзамены, единый государственный экзамен (егэ), россия