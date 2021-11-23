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Джонсон предпочел свинку Пеппу разговорам об экономике
Выходка Джонсона на встрече с бизнесменами вызвала критику в Сети - РИА Новости, 23.11.2021
Джонсон предпочел свинку Пеппу разговорам об экономике
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с предпринимателями запутался в бумагах и в итоге рассказал о посещении парка развлечений "Мир... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:26
2021-11-23T10:26
2021-11-23T13:18
в мире
великобритания
борис джонсон
свинка пеппа
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с предпринимателями запутался в бумагах и в итоге рассказал о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы". Об этом сообщает The Guardian.Глава правительства выступал с речью о состоянии экономики и в какой-то момент не смог найти нужные документы. Чтобы избежать неловкой паузы, он решил поделиться с бизнесменами впечатлениями от посещения парка аттракционов.Пользователи интернета не оценили находчивость премьера."М-да, до Черчилля ему далеко", — написал Al Testa."Очень странный текст", — добавил FBCK01.Некоторые комментаторы заключили, что парк "Мир свинки Пеппы" — это лучшее, что создала Великобритания за последнее время.В начале ноября опрос Ipsos MORI показал, что рейтинг Джонсона упал до минимума с момента его прихода к власти в 2019 году.
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в мире, великобритания, борис джонсон, свинка пеппа
10:26 23.11.2021 (обновлено: 13:18 23.11.2021)
Выходка Джонсона на встрече с бизнесменами вызвала критику в Сети
В Сети жестко раскритиковали британского премьера Джонсона за рассказ о парке развлечений
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с предпринимателями запутался в бумагах и в итоге рассказал о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы". Об этом сообщает The Guardian
.
Глава правительства выступал с речью о состоянии экономики и в какой-то момент не смог найти нужные документы. Чтобы избежать неловкой паузы, он решил поделиться с бизнесменами впечатлениями от посещения парка аттракционов.
"Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура", — рассказал он.
Пользователи
интернета не оценили находчивость премьера.
"М-да, до Черчилля ему далеко", — написал Al Testa.
"Вы уверены, что это заявление государственного деятеля? Похоже на беспорядочную речь ростовщика", — отметил Under our Jurisdiction.
"Очень странный текст", — добавил FBCK01.
Некоторые комментаторы заключили, что парк "Мир свинки Пеппы" — это лучшее, что создала Великобритания за последнее время.
В начале ноября опрос Ipsos MORI показал, что рейтинг Джонсона упал до минимума с момента его прихода к власти в 2019 году.