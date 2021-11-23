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Джонсон предпочел свинку Пеппу разговорам об экономике

Выходка Джонсона на встрече с бизнесменами вызвала критику в Сети - РИА Новости, 23.11.2021

Джонсон предпочел свинку Пеппу разговорам об экономике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с предпринимателями запутался в бумагах и в итоге рассказал о посещении парка развлечений "Мир... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:26

2021-11-23T10:26

2021-11-23T13:18

в мире

великобритания

борис джонсон

свинка пеппа

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с предпринимателями запутался в бумагах и в итоге рассказал о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы". Об этом сообщает The Guardian.Глава правительства выступал с речью о состоянии экономики и в какой-то момент не смог найти нужные документы. Чтобы избежать неловкой паузы, он решил поделиться с бизнесменами впечатлениями от посещения парка аттракционов.Пользователи интернета не оценили находчивость премьера."М-да, до Черчилля ему далеко", — написал Al Testa."Очень странный текст", — добавил FBCK01.Некоторые комментаторы заключили, что парк "Мир свинки Пеппы" — это лучшее, что создала Великобритания за последнее время.В начале ноября опрос Ipsos MORI показал, что рейтинг Джонсона упал до минимума с момента его прихода к власти в 2019 году.

https://ria.ru/20210923/bog-1751414079.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, свинка пеппа