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В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы

В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы - РИА Новости, 23.11.2021

В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы

Самыми младшими жертвами автокатастрофы в Болгарии стали 4-летние близнецы, граждане Северной Македонии Луан и Албан Ахмети, свидетельствует опубликованный... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:16

2021-11-23T15:16

2021-11-23T15:54

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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Самыми младшими жертвами автокатастрофы в Болгарии стали 4-летние близнецы, граждане Северной Македонии Луан и Албан Ахмети, свидетельствует опубликованный список пассажиров.Премьер Северной Македонии Зоран Заев с главами МИД и минздрава прибыл во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. По данным Заева, все пассажиры автобуса - граждане Северной Македонии, один гражданин Сербии из города Прешево, места компактного проживания албанцев, и один из граждан в списке имел также бельгийское гражданство."Четырехлетние близнецы Луан и Албан Ахмети – самые юные жертвы ужасной автокатастрофы. Самому старшему пассажиру было 63 года, а большинство родились между 1971 и 2004 годами", - передает портал издания "Слободен печат", который помимо опубликованного в СМИ списка пассажиров приложил и фото мальчиков с родителями в Стамбуле из соцсетей.МИД Северной Македонии сформировал кризисный штаб и открыл телефонную горячую линию для близких погибших и пострадавших, многие из которых уже прибыли в Болгарию.Премьер Заев ранее заявил, что единственный гражданин Сербии, который был в сгоревшем в Болгарии автобусе - Люльзим Сулеймани из Прешево, как и его невеста из Куманова, с которой он ездил в Стамбул, выжили при аварии.По данным главы МИД Албании Олты Джачка, все жертвы автокатастрофы в Болгарии - албанцы из Северной Македонии.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T15:16 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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