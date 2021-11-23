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Туризм
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В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы - РИА Новости, 23.11.2021
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы
Самыми младшими жертвами автокатастрофы в Болгарии стали 4-летние близнецы, граждане Северной Македонии Луан и Албан Ахмети, свидетельствует опубликованный... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:16
2021-11-23T15:54
в мире
болгария
северная македония
дтп с автобусом в болгарии
туризм
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Самыми младшими жертвами автокатастрофы в Болгарии стали 4-летние близнецы, граждане Северной Македонии Луан и Албан Ахмети, свидетельствует опубликованный список пассажиров.Премьер Северной Македонии Зоран Заев с главами МИД и минздрава прибыл во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. По данным Заева, все пассажиры автобуса - граждане Северной Македонии, один гражданин Сербии из города Прешево, места компактного проживания албанцев, и один из граждан в списке имел также бельгийское гражданство."Четырехлетние близнецы Луан и Албан Ахмети – самые юные жертвы ужасной автокатастрофы. Самому старшему пассажиру было 63 года, а большинство родились между 1971 и 2004 годами", - передает портал издания "Слободен печат", который помимо опубликованного в СМИ списка пассажиров приложил и фото мальчиков с родителями в Стамбуле из соцсетей.МИД Северной Македонии сформировал кризисный штаб и открыл телефонную горячую линию для близких погибших и пострадавших, многие из которых уже прибыли в Болгарию.Премьер Заев ранее заявил, что единственный гражданин Сербии, который был в сгоревшем в Болгарии автобусе - Люльзим Сулеймани из Прешево, как и его невеста из Куманова, с которой он ездил в Стамбул, выжили при аварии.По данным главы МИД Албании Олты Джачка, все жертвы автокатастрофы в Болгарии - албанцы из Северной Македонии.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
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в мире, болгария, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
15:16 23.11.2021 (обновлено: 15:54 23.11.2021)
 
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли четырехлетние близнецы

Самыми младшими жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали четырехлетние близнецы

© REUTERS / Stoyan NenovМесто ДТП с участием автобуса на автомагистрали "Струма" в Болгарии
Место ДТП с участием автобуса на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Самыми младшими жертвами автокатастрофы в Болгарии стали 4-летние близнецы, граждане Северной Македонии Луан и Албан Ахмети, свидетельствует опубликованный список пассажиров.
Премьер Северной Македонии Зоран Заев с главами МИД и минздрава прибыл во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. По данным Заева, все пассажиры автобуса - граждане Северной Македонии, один гражданин Сербии из города Прешево, места компактного проживания албанцев, и один из граждан в списке имел также бельгийское гражданство.
"Четырехлетние близнецы Луан и Албан Ахмети – самые юные жертвы ужасной автокатастрофы. Самому старшему пассажиру было 63 года, а большинство родились между 1971 и 2004 годами", - передает портал издания "Слободен печат", который помимо опубликованного в СМИ списка пассажиров приложил и фото мальчиков с родителями в Стамбуле из соцсетей.
МИД Северной Македонии сформировал кризисный штаб и открыл телефонную горячую линию для близких погибших и пострадавших, многие из которых уже прибыли в Болгарию.
Премьер Заев ранее заявил, что единственный гражданин Сербии, который был в сгоревшем в Болгарии автобусе - Люльзим Сулеймани из Прешево, как и его невеста из Куманова, с которой он ездил в Стамбул, выжили при аварии.
Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 11:06
Выживший в ДТП с автобусом в Болгарии заявил, что слышал взрыв
По данным главы МИД Албании Олты Джачка, все жертвы автокатастрофы в Болгарии - албанцы из Северной Македонии.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© REUTERS / Stoyan Nenov

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

Судебно-медицинский эксперт на месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
 
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