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Путин выразил соболезнования главе Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии

Путин выразил соболезнования главе Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

Путин выразил соболезнования главе Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с последствиями крупного ДТП в Болгарии,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:19

2021-11-23T13:19

2021-11-23T15:41

в мире

северная македония

владимир путин

дтп с автобусом в болгарии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с последствиями крупного ДТП в Болгарии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны."Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

северная македония

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T13:19 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная македония, владимир путин, дтп с автобусом в болгарии