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Погибшие в ДТП с автобусом в Болгарии были этническими албанцами

Погибшие в ДТП с автобусом в Болгарии были этническими албанцами - РИА Новости, 23.11.2021

Погибшие в ДТП с автобусом в Болгарии были этническими албанцами

Жертвы автокатастрофы в Болгарии, в которой погибли не менее 45 человек и пострадали 7, были этническими албанцами из Северной Македонии, заявила глава МИД... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:07

2021-11-23T13:07

2021-11-23T15:17

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Жертвы автокатастрофы в Болгарии, в которой погибли не менее 45 человек и пострадали 7, были этническими албанцами из Северной Македонии, заявила глава МИД Албании Олта Джачка.Северомакедонский премьер Зоран Заев с главами МИД и минздрава выехал во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. Глава правительства ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией". По данным Заева, все пассажиры - граждане Северной Македонии, есть один гражданин Сербии из Прешево, места компактного проживания албанцев, и один из граждан в списке имел также бельгийское гражданство."Огромная боль из-за 45 жизней албанцев из Северной Македонии, погибших в трагической аварии в Болгарии. Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Албания близка с Северной Македонией и ее народом в этот трудный момент!" - написала глава МИД в Facebook.Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче сообщал, что среди погибших есть несколько членов одной семьи.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T13:07 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, болгария, северная македония, албания, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм