В ДТП в Болгарии погибли более 40 человек

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в Болгарии стали, по разным данным, 45 или 46 человек. При этом 12 из них — дети."Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", — заявил заместитель главного прокурора республики, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.Авария произошла около 2:00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся.Он ехал из Турции в Северную Македонию. Точное число пассажиров пока также остается под вопросом, по разным данным — 52 или 53. Большинство из них — македонские граждане.Еще семь человек, в том числе 17-летняя девушку, госпитализировали. Их жизни вне опасности. Шесть человек получили ожоги, еще один — травму ноги.Причины трагедииБолгарские следственные органы рассматривают две основных причины аварии: техническую неисправность и человеческий фактор.При этом один из выживших рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что слышал взрыв."Он сказал, что услышал сильный взрыв, после чего он и семь других пассажиров смогли выскочить через окна", — рассказал глава правительства.Заев также уточнил, что не будет требовать проведения параллельного расследования."Верю нашим болгарским коллегам. Если им нужна помощь, мы готовы помочь с расследованием. Сейчас важнее всего понять, как можем помочь пострадавшим", — отметил он.Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о днях траура в стране.Болгарский лидер Румен Радев выразил соболезнования своему македонскому коллеге. Глава правительства Болгарии Стефан Янев посетил больницу, где находятся пострадавшие в ДТП. Он поговорил с ними и пожелал скорейшего выздоровления.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию.
По меньшей мере 45 человек погибли в ДТП с автобусом в Болгарии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в Болгарии стали, по разным данным, 45 или 46 человек. При этом 12 из них — дети.
"Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", — заявил заместитель главного прокурора республики, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Авария произошла около 2:00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся.
Он ехал из Турции в Северную Македонию. Точное число пассажиров пока также остается под вопросом, по разным данным — 52 или 53. Большинство из них — македонские граждане.
Еще семь человек, в том числе 17-летняя девушку, госпитализировали. Их жизни вне опасности. Шесть человек получили ожоги, еще один — травму ноги.
Болгарский лидер Румен Радев выразил соболезнования своему македонскому коллеге. Глава правительства Болгарии Стефан Янев посетил больницу, где находятся пострадавшие в ДТП. Он поговорил с ними и пожелал скорейшего выздоровления.
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