В Северной Македонии объявили траур по погибшим в автокатастрофе в Болгарии

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в связи с аварией автобуса в Болгарии, в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек, в стране пройдут дни траура.Северомакедонский премьер Зоран Заев с главами МИД и минздрава выехал во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. Глава правительства ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Президент Северной МакедонииСтево Пендаровски заявил, что в связи с аварией автобуса в Болгарии, в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек, в стране пройдут дни траура.
Северомакедонский премьер Зоран Заев с главами МИД и минздрава выехал во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. Глава правительства ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".
"Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава государства в Twitter.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.
Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
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