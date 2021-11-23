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Премьер Болгарии посетил в больнице пострадавших в ДТП с автобусом

Премьер Болгарии посетил в больнице пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021

Премьер Болгарии посетил в больнице пострадавших в ДТП с автобусом

Премьер-министр Болгарии Стефан Янев посетил софийскую больницу имени Пирогова, куда были госпитализированы семь пострадавших в крупной аварии на автомагистрали РИА Новости, 23.11.2021

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2021-11-23T11:13

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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Стефан Янев посетил софийскую больницу имени Пирогова, куда были госпитализированы семь пострадавших в крупной аварии на автомагистрали "Струма", в результате которой по разным данным погибли 45 или 46 человек.Глава правительства поговорил с ранеными и пожелал им скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба премьера.Согласно этой информации, все семеро пострадавших не являются гражданами Болгарии. По мнению врачей, состояние пациентов стабильное, опасности для их жизни нет. Шесть человек получили ожоги и в настоящее время находятся в ожоговом центре больницы. У одного пациента – травма ноги.Ранее во вторник Янев побывал на месте аварии, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и ходом расследования. Он назвал происшедшее "огромной трагедией".Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибло 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html

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