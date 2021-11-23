https://ria.ru/20211123/dtp-1760289582.html

Вучич выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

Вучич выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

Вучич выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

Президент Сербии Александр Вучич направил соболезнования властям Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии, при которой, по разным данным, погибли РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:33

2021-11-23T10:33

2021-11-23T12:30

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александр вучич

зоран заев

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дтп с автобусом в болгарии

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич направил соболезнования властям Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии, при которой, по разным данным, погибли 45 или 46 человек и пострадали 7.Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. По предварительным данным, в автобусе находились 52 человека, 45 или 46 из них, по информации из разных источников, погибли, в том числе 12 детей. Семь человек госпитализированы, их жизнь находится вне опасности.Сербский лидер утром во вторник направил телеграмму с соболезнованиями президенту Северной Македонии Стево Пендаровски и премьеру Заеву."С глубоким сожалением принял страшную весть о трагической гибели пассажиров автобуса в Болгарии. Нет слов, чтобы описать боль, которую разделяем с гражданами вашей страны. Немые перед трагедией шлем молитвы утешения семьям погибших и всему вашему братскому народу", - цитирует администрация Вучича телеграмму."От своего имени и от имени граждан Сербии выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и народу Северной Македонии, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - указал президент Сербии.Премьер Заев с главами МИД и минздрава выехал во вторник в Софию и проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. Глава правительства ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией". -0-

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в мире, софия (город), сербия, северная македония, александр вучич, зоран заев, стево пендаровски, дтп с автобусом в болгарии