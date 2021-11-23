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В Болгарии рассматривают две основные версии ДТП с автобусом

В Болгарии рассматривают две основные версии ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021

В Болгарии рассматривают две основные версии ДТП с автобусом

Причинами аварии с автобусом в Болгарии могли стать техническая неисправность и человеческая ошибка, заявил заместитель главного прокурора республики,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:09

2021-11-23T10:09

2021-11-23T15:18

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дтп с автобусом в болгарии

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РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Причинами аварии с автобусом в Болгарии могли стать техническая неисправность и человеческая ошибка, заявил заместитель главного прокурора республики, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. "Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", — приводит его слова телеканал Nova.Глава ведомства назвал случившееся "невиданной по масштабам трагедией" и сказал, что пока нет точной информации, находились ли в сгоревшем автобусе граждане Болгарии.Как указал Сарафов, в салоне было 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли. Семь пассажиров госпитализировали, их жизнь вне опасности.Авария произошла около 2:00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. Сколько человек было в салоне, точно пока неизвестно, по разным данным — 52 или 53. Как сообщили СМИ, все они — македонские граждане. По информации МВД Болгарии, жертвами трагедии стали 46 человек.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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Последствия ДТП с туристическим автобусом на трассе в Болгарии Авария произошла около 2:00 по местному времени (03:00 мск) на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе страны, где автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. Он ехал из Турции в Северную Македонию. 2021-11-23T10:09 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, болгария, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм