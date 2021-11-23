https://ria.ru/20211123/dolina-1760300644.html
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество - РИА Новости, 23.11.2021
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество
Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:35
2021-11-23T11:35
2021-11-23T11:35
шоубиз
шоу-бизнес
лариса долина
знаменитости
екатерина гордеева
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена.В интервью Екатерине Гордеевой артистка объяснила, почему все ее предыдущие мужья были музыкантами.Она также отметила, что всегда являлась инициатором разрыва. Первым мужем артистки был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, вторым – бас-гитарист Виктор Митязов. Третьим мужем Долиной также стал бас-гитарист Илья Спицын.Ранее певица призналась в секрете сохранения фигуры – чтобы оставаться стройной, она голодает по 19 часов.
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шоу-бизнес, лариса долина, знаменитости, екатерина гордеева
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество
Долина поделилась планами на замужество и рассказала о влюбленности