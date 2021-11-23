Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/dolina-1760300644.html
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество - РИА Новости, 23.11.2021
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество
Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:35
2021-11-23T11:35
шоубиз
шоу-бизнес
лариса долина
знаменитости
екатерина гордеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576177912_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_1284dabc643bd02d154b5dea8242811e.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена.В интервью Екатерине Гордеевой артистка объяснила, почему все ее предыдущие мужья были музыкантами.Она также отметила, что всегда являлась инициатором разрыва. Первым мужем артистки был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, вторым – бас-гитарист Виктор Митязов. Третьим мужем Долиной также стал бас-гитарист Илья Спицын.Ранее певица призналась в секрете сохранения фигуры – чтобы оставаться стройной, она голодает по 19 часов.
https://ria.ru/20210923/panayotov-1751506445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576177912_183:0:2652:1852_1920x0_80_0_0_b7541734940b1a56625aae1bdb98dc2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, лариса долина, знаменитости, екатерина гордеева
11:35 23.11.2021
 
"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество

Долина поделилась планами на замужество и рассказала о влюбленности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена.

"Влюблена. Замуж не собираюсь. Не хочу больше", – поделилась певица.

В интервью Екатерине Гордеевой артистка объяснила, почему все ее предыдущие мужья были музыкантами.

"Так удобно очень. Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе нужно, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме, чтобы было хорошее настроение. Да, в какой-то степени, получается, что он на службе, но они шли на это по собственной инициативе", – добавила Долина.

Она также отметила, что всегда являлась инициатором разрыва. Первым мужем артистки был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, вторым – бас-гитарист Виктор Митязов. Третьим мужем Долиной также стал бас-гитарист Илья Спицын.
Ранее певица призналась в секрете сохранения фигуры – чтобы оставаться стройной, она голодает по 19 часов.
Певец Александр Панайотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:04Шоубиз
"Не без своих тараканов": Панайотов рассказал о дружбе с Долиной
 
ШоубизШоу-бизнесЛариса ДолинаЗнаменитостиЕкатерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
Лента новостейМолния
Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек