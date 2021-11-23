"Не хочу больше": Долина поделилась планами на замужество

"Так удобно очень. Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе нужно, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме, чтобы было хорошее настроение. Да, в какой-то степени, получается, что он на службе, но они шли на это по собственной инициативе", – добавила Долина.