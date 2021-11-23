https://ria.ru/20211123/dava-1760318241.html
Dava снялся в откровенной фотосессии
Dava снялся в откровенной фотосессии - РИА Новости, 23.11.2021
Dava снялся в откровенной фотосессии
Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:18
2021-11-23T13:18
2021-11-23T13:18
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках.Давид добавил, что возьмет с собой в Дубай двух подписчиков, и призвал пользователей социальной сети оставлять комментарии. Поклонники оценили откровенный внешний вид артиста.Давид Манукян стал известен после романа с Ольгой Бузовой: пара начала встречаться в 2019-м году, а затем со скандалом рассталась. Певица обвиняла артиста в изменах и абьюзе. Dava в одном из интервью признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц отношений.
https://ria.ru/20211029/dava-1756864936.html
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес, давид манукян (dava)
Dava снялся в откровенной фотосессии
Dava снялся в откровенной фотосессии в нижнем белье и с розой в руках