https://ria.ru/20211123/dava-1760318241.html

Dava снялся в откровенной фотосессии

Dava снялся в откровенной фотосессии - РИА Новости, 23.11.2021

Dava снялся в откровенной фотосессии

Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:18

2021-11-23T13:18

2021-11-23T13:18

шоубиз

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ольга бузова

шоу-бизнес

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках.Давид добавил, что возьмет с собой в Дубай двух подписчиков, и призвал пользователей социальной сети оставлять комментарии. Поклонники оценили откровенный внешний вид артиста.Давид Манукян стал известен после романа с Ольгой Бузовой: пара начала встречаться в 2019-м году, а затем со скандалом рассталась. Певица обвиняла артиста в изменах и абьюзе. Dava в одном из интервью признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц отношений.

https://ria.ru/20211029/dava-1756864936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес, давид манукян (dava)