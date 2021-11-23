Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/dava-1760318241.html
Dava снялся в откровенной фотосессии
Dava снялся в откровенной фотосессии - РИА Новости, 23.11.2021
Dava снялся в откровенной фотосессии
Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:18
2021-11-23T13:18
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600045732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0a6c7e6ab7bde01e67ec9f2890b5814.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках.Давид добавил, что возьмет с собой в Дубай двух подписчиков, и призвал пользователей социальной сети оставлять комментарии. Поклонники оценили откровенный внешний вид артиста.Давид Манукян стал известен после романа с Ольгой Бузовой: пара начала встречаться в 2019-м году, а затем со скандалом рассталась. Певица обвиняла артиста в изменах и абьюзе. Dava в одном из интервью признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц отношений.
https://ria.ru/20211029/dava-1756864936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600045732_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_cb1451965c96706de23018d65ee7ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес, давид манукян (dava)
13:18 23.11.2021
 
Dava снялся в откровенной фотосессии

Dava снялся в откровенной фотосессии в нижнем белье и с розой в руках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Dava снялся в откровенной фотосессии: перед поклонниками в Instagram он предстал в нижнем белье и с красной розой в руках.

"Я заряжаюсь энергией от того, что помогаю людям и меняю их жизнь", – написал в публикации певец.

Давид добавил, что возьмет с собой в Дубай двух подписчиков, и призвал пользователей социальной сети оставлять комментарии. Поклонники оценили откровенный внешний вид артиста.

"А лететь в трусах нужно?", "Ты скоро нас своими фотками добьешь", "Мне кажется, фото рассчитаны на другую аудиторию для поездки в Дубай", – отметили комментаторы.

Давид Манукян стал известен после романа с Ольгой Бузовой: пара начала встречаться в 2019-м году, а затем со скандалом рассталась. Певица обвиняла артиста в изменах и абьюзе. Dava в одном из интервью признавался, что сделал Бузовой предложение на третий месяц отношений.
Скриншот шоу Иды Галич Есть вопросики с Давидом Манукяном
29 октября, 15:37Шоубиз
Пользователи Сети заступились за Dava после выходки Щербакова
 
ШоубизЗнаменитостиОльга БузоваШоу-бизнесДавид Манукян (Dava)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
Лента новостейМолния
Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек