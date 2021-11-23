Бузова объявила о паузе в соцсетях
Бузова объявила о паузе в соцсетях из-за проблем с рукой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV"
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ольга Бузова в Instagram объявила о паузе в социальных сетях из-за проблем с рукой. Певица вынуждена лечь в больницу, поэтому "пропадет" на несколько дней из медиапространства.
"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram. Но только на несколько дней!" – написала артистка.
Бузова выразила надежду, что ей станет лучше к субботе, 27 ноября.
"Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление функций кисти будет только через пару месяцев", – добавила звезда.
Ранее пиар-агент Ольги Антон Богославский заявлял, что травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период". Ей было сделано несколько МРТ, после чего врачи посоветовали исключить любое напряжение на кисть.
19 ноября, 11:30ШоубизКарина Кокс рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой