https://ria.ru/20211123/buzova-1760289099.html

Бузова объявила о паузе в соцсетях

Бузова объявила о паузе в соцсетях - РИА Новости, 23.11.2021

Бузова объявила о паузе в соцсетях

Ольга Бузова в Instagram объявила о паузе в социальных сетях из-за проблем с рукой. Певица вынуждена лечь в больницу, поэтому "пропадет" на несколько дней из... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:36

2021-11-23T10:36

2021-11-23T10:36

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ольга Бузова в Instagram объявила о паузе в социальных сетях из-за проблем с рукой. Певица вынуждена лечь в больницу, поэтому "пропадет" на несколько дней из медиапространства.Бузова выразила надежду, что ей станет лучше к субботе, 27 ноября.Ранее пиар-агент Ольги Антон Богославский заявлял, что травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период". Ей было сделано несколько МРТ, после чего врачи посоветовали исключить любое напряжение на кисть.

https://ria.ru/20211119/koks-1759765077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес