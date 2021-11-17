Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211117/buzova-1759440402.html
"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой
"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой - РИА Новости, 17.11.2021
"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой
У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:02
2021-11-17T13:02
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749895732_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_7c3b91e1a740cf1e694ba3f3eb009f3a.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о сложностях со здоровьем подтвердил и пиар-агент Ольги Антон Богославский.В своем Instagram он добавил, что певице противопоказано любое напряжение на кисть. По его словам, травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период".Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артистке пришлось перенести свой сольный концерт. О новой дате стало известно из Instagram певицы – шоу "Вот она я" должно состояться в Крокус Сити Холле 18 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749895732_220:0:2159:1454_1920x0_80_0_0_702d9eab3fcd72eefeae8fdd42f655f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
13:02 17.11.2021
 
"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой

У Бузовой появились проблемы с рукой после проектов "Я смогу" и "Ледниковый период"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о сложностях со здоровьем подтвердил и пиар-агент Ольги Антон Богославский.

"Это сложная для нас история! У Оли действительно большая проблема с рукой, недавно пришлось делать МРТ, чтобы понять, в чем снова проблема… Сейчас за ней смотрят врачи!" – написал Антон.

В своем Instagram он добавил, что певице противопоказано любое напряжение на кисть. По его словам, травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период".

"Еще вы сами знаете, как Оля принимает все события близко к сердцу и как это ее эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала", – заключил Богославский.

Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артистке пришлось перенести свой сольный концерт. О новой дате стало известно из Instagram певицы – шоу "Вот она я" должно состояться в Крокус Сити Холле 18 ноября 2022 года.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 16:15Шоубиз
"Ледниковый период": самые яркие номера проекта
 
ШоубизЗнаменитостиОльга БузоваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
00:01Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Лента новостейМолния
Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давленияЗампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году