"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой
У Бузовой появились проблемы с рукой после проектов "Я смогу" и "Ледниковый период"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о сложностях со здоровьем подтвердил и пиар-агент Ольги Антон Богославский.
"Это сложная для нас история! У Оли действительно большая проблема с рукой, недавно пришлось делать МРТ, чтобы понять, в чем снова проблема… Сейчас за ней смотрят врачи!" – написал Антон.
В своем Instagram он добавил, что певице противопоказано любое напряжение на кисть. По его словам, травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период".
"Еще вы сами знаете, как Оля принимает все события близко к сердцу и как это ее эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала", – заключил Богославский.
Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артистке пришлось перенести свой сольный концерт. О новой дате стало известно из Instagram певицы – шоу "Вот она я" должно состояться в Крокус Сити Холле 18 ноября 2022 года.
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