https://ria.ru/20211117/buzova-1759440402.html

"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой

"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой - РИА Новости, 17.11.2021

"Сложная история": у Бузовой появились проблемы с рукой

У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:02

2021-11-17T13:02

2021-11-17T13:02

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Некоторое время назад звезда заявила, что у нее на время "атрофировалась правая рука". Теперь информацию о сложностях со здоровьем подтвердил и пиар-агент Ольги Антон Богославский.В своем Instagram он добавил, что певице противопоказано любое напряжение на кисть. По его словам, травма и боли появились после участия артистки в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период".Ранее стало известно, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артистке пришлось перенести свой сольный концерт. О новой дате стало известно из Instagram певицы – шоу "Вот она я" должно состояться в Крокус Сити Холле 18 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес