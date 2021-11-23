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В аварии с автобусом в Болгарии погибли 45 человек

В аварии с автобусом в Болгарии погибли 45 человек - РИА Новости, 23.11.2021

В аварии с автобусом в Болгарии погибли 45 человек

По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус из Македонии, сообщает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T07:01

2021-11-23T07:01

2021-11-23T12:28

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус из Македонии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.Авария произошла около 03.00 по местному времени (04.00 мск) на 31-м километре трассы София — Благоевград. Автобус, в котором ехали 52 человека, пересек болгарскую границу накануне вечером.Среди погибших — водитель автобуса. Выжили семь человек, в том числе две женщины и пять мужчин, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии.Авария, как предполагается могла произойти из-за сильного дождя или из-за того, что водитель мог уснуть за рулем.

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в мире, болгария, софия (город), новости - туризм