https://ria.ru/20211123/blokadnitsa-1760369129.html

Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию

Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию - РИА Новости, 23.11.2021

Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию

Блокаднице в Ленинградской области, которая сама сделала себе операцию в домашних условиях, предлагалась хирургическая помощь, но ее родственники отказались от... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:21

2021-11-23T16:21

2021-11-23T16:48

общество

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Блокаднице в Ленинградской области, которая сама сделала себе операцию в домашних условиях, предлагалась хирургическая помощь, но ее родственники отказались от госпитализации женщины, сообщает председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.О пожилой пациентке, которая порезала себе живот, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала блокадница, боясь, что в случае ее смерти обвинят родственников. Как рассказала медик, у женщины обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. Чтобы облегчить состояние, она решила провести процедуру сама. Комитет по здравоохранению региона и территориальный орган Росздравнадзора начали проверки.По словам Путронен, пациентка дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей рекомендовали хирургическую помощь, дальнейшее уточнение диагноза и лечение должно было пройти в Ленинградском областном онкодиспансере."В ноябре к женщине была вызвана скорая помощь, медиками было принято решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными", — сообщила глава комитета.По ее словам, сейчас пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет."Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной", — сказала Путронен.Она выразила надежду, что родственники женщины и медики придут к соглашению.

https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html

https://ria.ru/20211107/khischenie-1757944892.html

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общество, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество