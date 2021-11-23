Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/blokadnitsa-1760369129.html
Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию
Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию - РИА Новости, 23.11.2021
Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию
Блокаднице в Ленинградской области, которая сама сделала себе операцию в домашних условиях, предлагалась хирургическая помощь, но ее родственники отказались от... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:21
2021-11-23T16:48
общество
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Блокаднице в Ленинградской области, которая сама сделала себе операцию в домашних условиях, предлагалась хирургическая помощь, но ее родственники отказались от госпитализации женщины, сообщает председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.О пожилой пациентке, которая порезала себе живот, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала блокадница, боясь, что в случае ее смерти обвинят родственников. Как рассказала медик, у женщины обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. Чтобы облегчить состояние, она решила провести процедуру сама. Комитет по здравоохранению региона и территориальный орган Росздравнадзора начали проверки.По словам Путронен, пациентка дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей рекомендовали хирургическую помощь, дальнейшее уточнение диагноза и лечение должно было пройти в Ленинградском областном онкодиспансере."В ноябре к женщине была вызвана скорая помощь, медиками было принято решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными", — сообщила глава комитета.По ее словам, сейчас пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет."Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной", — сказала Путронен.Она выразила надежду, что родственники женщины и медики придут к соглашению.
https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html
https://ria.ru/20211107/khischenie-1757944892.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
16:21 23.11.2021 (обновлено: 16:48 23.11.2021)
 
Власти рассказали о блокаднице, которая сделала себе операцию

Глава комитета Путронен: блокаднице, сделавшей себе операцию, предлагали госпитализацию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Блокаднице в Ленинградской области, которая сама сделала себе операцию в домашних условиях, предлагалась хирургическая помощь, но ее родственники отказались от госпитализации женщины, сообщает председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.
О пожилой пациентке, которая порезала себе живот, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала блокадница, боясь, что в случае ее смерти обвинят родственников. Как рассказала медик, у женщины обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. Чтобы облегчить состояние, она решила провести процедуру сама. Комитет по здравоохранению региона и территориальный орган Росздравнадзора начали проверки.
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 15:15
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
По словам Путронен, пациентка дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей рекомендовали хирургическую помощь, дальнейшее уточнение диагноза и лечение должно было пройти в Ленинградском областном онкодиспансере.
"В ноябре к женщине была вызвана скорая помощь, медиками было принято решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными", — сообщила глава комитета.
По ее словам, сейчас пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет.
"Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной", — сказала Путронен.
Она выразила надежду, что родственники женщины и медики придут к соглашению.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 13:37
На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы
 
ОбществоЛенинградская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
23:36В Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией
Лента новостейМолния
В Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человекВ Эстонии завершили работы по установке заграждений на границе с Россией