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В Северной Македонии назвали число пострадавших в крупном ДТП с автобусом

В Северной Македонии назвали число пострадавших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021

В Северной Македонии назвали число пострадавших в крупном ДТП с автобусом

При аварии автобуса в Болгарии, который возвращался с экскурсии в Турции, погибли 46 и пострадали 7 граждан Северной Македонии, заявил премьер Зоран Заев. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:58

2021-11-23T09:58

2021-11-23T12:29

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турция

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дтп с автобусом в болгарии

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. При аварии автобуса в Болгарии, который возвращался с экскурсии в Турции, погибли 46 и пострадали 7 граждан Северной Македонии, заявил премьер Зоран Заев.Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся."Македонский автобус возвращался из Стамбула с экскурсии в Турции. Трагедия произошла на перекрестке близ небольшого поселка, из 53 пассажиров 46 погибли на месте, семь находятся в больнице в Софии. Я, министр здравоохранения и глава МИД уже в Софии, посетим пострадавших в больнице и узнаем больше о случившемся", - заявил Заев телеканалу ТВ21."Особенно жалко, что среди них 12 - младше 18 лет и другие молодые, страшная трагедия, огромная трагедия, соболезную их семьям. Мы подтверждаем, что это наши граждане, подтверждаем, что в хорошем состоянии семь человек в больнице, поэтому едем туда, чтобы получить информацию обо всех деталях", - указал северомакедонский премьер.Заев также проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов из Северной Македонии. Глава правительства ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента".

https://ria.ru/20211123/bolgariya-1760284255.html

софия (город)

турция

северная македония

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в мире, софия (город), турция, северная македония, зоран заев, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм