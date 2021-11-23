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Туризм
https://ria.ru/20211123/avtobus-1760282033.html
Пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса возвращались из поездки в Турцию
Пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса возвращались из поездки в Турцию - РИА Новости, 23.11.2021
Пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса возвращались из поездки в Турцию
Автобус, попавший в аварию и сгоревший на трассе в Болгарии, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию, пишет болгарское издание... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:32
2021-11-23T12:29
болгария
турция
северная македония
авто
мвд болгарии
дтп с автобусом в болгарии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Автобус, попавший в аварию и сгоревший на трассе в Болгарии, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию, пишет болгарское издание Tribune.Крупная авария произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые — о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Северной Македонии, однако точно установить личности пока не удалось.Tribune со ссылкой на компанию-владельца автобуса сообщает, что пассажиры возвращались с экскурсии в Турцию, они путешествовали двумя автобусами, и на данный момент неясно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.Также указано, что за полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке на выезде из Софии.По сведениям издания, директор Главного управления "Пожарная безопасность и защита населения" главный комиссар Николай Николов не исключил, что при аварии автобус ударился о перила, это дало искру, из-за которой и начался пожар, также возможно, у автобуса спустило колесо, "на данный момент ничего не понятно".Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что вид аварии ужасает, "я такого еще не видел, люди внутри полностью сгорели".Он отметил, что власти пока не могут точно сказать сколько внутри людей и кто они, всех жертв еще предстоит идентифицировать.При этом директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что тела жертв сгорели до неузнаваемости, опознать их можно будет, вероятно, только по ДНК. По его словам, основными версиями аварии остаются человеческий фактор и техническая неисправность.Движение по автомагистрали "Струма" приостановлено на целый день.
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болгария, турция, северная македония, авто, мвд болгарии, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
09:32 23.11.2021 (обновлено: 12:29 23.11.2021)
 
Пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса возвращались из поездки в Турцию

Автобус, попавший в Болгарии в ДТП с 46 жертвами, возвращался из экскурсии в Турции

© REUTERS / Stoyan NenovНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Автобус, попавший в аварию и сгоревший на трассе в Болгарии, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию, пишет болгарское издание Tribune.
Крупная авария произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые — о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Северной Македонии, однако точно установить личности пока не удалось.
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© REUTERS / Stoyan Nenov

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

Судебно-медицинский эксперт на месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
Tribune со ссылкой на компанию-владельца автобуса сообщает, что пассажиры возвращались с экскурсии в Турцию, они путешествовали двумя автобусами, и на данный момент неясно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.
Также указано, что за полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке на выезде из Софии.
Полиция на автомагистрали Струма в Болгарии
09:22Туризм
Появилось видео с места крупного ДТП с автобусом в Болгарии
По сведениям издания, директор Главного управления "Пожарная безопасность и защита населения" главный комиссар Николай Николов не исключил, что при аварии автобус ударился о перила, это дало искру, из-за которой и начался пожар, также возможно, у автобуса спустило колесо, "на данный момент ничего не понятно".
Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что вид аварии ужасает, "я такого еще не видел, люди внутри полностью сгорели".
Он отметил, что власти пока не могут точно сказать сколько внутри людей и кто они, всех жертв еще предстоит идентифицировать.
При этом директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что тела жертв сгорели до неузнаваемости, опознать их можно будет, вероятно, только по ДНК. По его словам, основными версиями аварии остаются человеческий фактор и техническая неисправность.
Движение по автомагистрали "Струма" приостановлено на целый день.
 
ТуризмБолгарияТурцияСеверная МакедонияАвтоМВД БолгарииДТП с автобусом в БолгарииНовости - Туризм
 
 
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