Пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса возвращались из поездки в Турцию

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Автобус, попавший в аварию и сгоревший на трассе в Болгарии, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию, пишет болгарское издание Tribune.Крупная авария произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые — о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Северной Македонии, однако точно установить личности пока не удалось.Tribune со ссылкой на компанию-владельца автобуса сообщает, что пассажиры возвращались с экскурсии в Турцию, они путешествовали двумя автобусами, и на данный момент неясно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.Также указано, что за полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке на выезде из Софии.По сведениям издания, директор Главного управления "Пожарная безопасность и защита населения" главный комиссар Николай Николов не исключил, что при аварии автобус ударился о перила, это дало искру, из-за которой и начался пожар, также возможно, у автобуса спустило колесо, "на данный момент ничего не понятно".Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что вид аварии ужасает, "я такого еще не видел, люди внутри полностью сгорели".Он отметил, что власти пока не могут точно сказать сколько внутри людей и кто они, всех жертв еще предстоит идентифицировать.При этом директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что тела жертв сгорели до неузнаваемости, опознать их можно будет, вероятно, только по ДНК. По его словам, основными версиями аварии остаются человеческий фактор и техническая неисправность.Движение по автомагистрали "Струма" приостановлено на целый день.
Крупная авария произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые — о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Северной Македонии, однако точно установить личности пока не удалось.
Tribune со ссылкой на компанию-владельца автобуса сообщает, что пассажиры возвращались с экскурсии в Турцию, они путешествовали двумя автобусами, и на данный момент неясно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.
Также указано, что за полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке на выезде из Софии.
По сведениям издания, директор Главного управления "Пожарная безопасность и защита населения" главный комиссар Николай Николов не исключил, что при аварии автобус ударился о перила, это дало искру, из-за которой и начался пожар, также возможно, у автобуса спустило колесо, "на данный момент ничего не понятно".
Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что вид аварии ужасает, "я такого еще не видел, люди внутри полностью сгорели".
Он отметил, что власти пока не могут точно сказать сколько внутри людей и кто они, всех жертв еще предстоит идентифицировать.
При этом директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что тела жертв сгорели до неузнаваемости, опознать их можно будет, вероятно, только по ДНК. По его словам, основными версиями аварии остаются человеческий фактор и техническая неисправность.
Движение по автомагистрали "Струма" приостановлено на целый день.
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