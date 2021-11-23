https://ria.ru/20211123/aspirin-1760384332.html

Кого может убить прием аспирина

Названа группа людей, для которых смертельно опасен прием аспирина - РИА Новости, 23.11.2021

Кого может убить прием аспирина

Прием аспирина повышает вероятность развития острой сердечной недостаточности у людей, для которых характерен хотя бы один из факторов развития этого... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:10

2021-11-23T17:10

2021-11-23T17:19

общество

сша

западная европа

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прием аспирина повышает вероятность развития острой сердечной недостаточности у людей, для которых характерен хотя бы один из факторов развития этого заболевания. Об этом пишет журнал Европейского общества кардиологов (ESC).В исследовании приняли участие около 31 тысячи человек в возрасте старше 40 лет из стран Западной Европы и США, которые изначально не имели признаков этого недуга.Все испытуемые входили в так называемую группу риска. Речь идет о курильщиках, а также людях с лишним весом, гипертонией, высоким уровнем холестерина, диабетом и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.Отмечается, что с момента начала эксперимента 7,5 тысячи участников (25%) регулярно принимали аспирин, и за весь период наблюдений у 1330 из них развилась острая сердечная недостаточность.В качестве дополнительной проверки специалисты провели повторный анализ состояния каждого пациента и сопоставили полученные результаты. Они пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности на 26% выше среди тех, кто принимал аспирин.Кроме того, для получения более точных данных эксперты повторили анализ, исключив из него данные пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Они выяснили, что среди 23 тысяч участников (74%) употребление аспирина повышало вероятность развития острой сердечной недостаточности на 27%.

https://ria.ru/20210311/aspirin-1600730661.html

сша

западная европа

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общество, сша, западная европа