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Кого может убить прием аспирина
Названа группа людей, для которых смертельно опасен прием аспирина - РИА Новости, 23.11.2021
Кого может убить прием аспирина
Прием аспирина повышает вероятность развития острой сердечной недостаточности у людей, для которых характерен хотя бы один из факторов развития этого... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:10
2021-11-23T17:10
2021-11-23T17:19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прием аспирина повышает вероятность развития острой сердечной недостаточности у людей, для которых характерен хотя бы один из факторов развития этого заболевания. Об этом пишет журнал Европейского общества кардиологов (ESC).В исследовании приняли участие около 31 тысячи человек в возрасте старше 40 лет из стран Западной Европы и США, которые изначально не имели признаков этого недуга.Все испытуемые входили в так называемую группу риска. Речь идет о курильщиках, а также людях с лишним весом, гипертонией, высоким уровнем холестерина, диабетом и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.Отмечается, что с момента начала эксперимента 7,5 тысячи участников (25%) регулярно принимали аспирин, и за весь период наблюдений у 1330 из них развилась острая сердечная недостаточность.В качестве дополнительной проверки специалисты провели повторный анализ состояния каждого пациента и сопоставили полученные результаты. Они пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности на 26% выше среди тех, кто принимал аспирин.Кроме того, для получения более точных данных эксперты повторили анализ, исключив из него данные пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Они выяснили, что среди 23 тысяч участников (74%) употребление аспирина повышало вероятность развития острой сердечной недостаточности на 27%.
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общество, сша, западная европа
17:10 23.11.2021 (обновлено: 17:19 23.11.2021)
Названа группа людей, для которых смертельно опасен прием аспирина
ESC: аспирин повышает риск сердечной недостаточности на 26% среди людей с факторами риска
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Прием аспирина повышает вероятность развития острой сердечной недостаточности у людей, для которых характерен хотя бы один из факторов развития этого заболевания. Об этом пишет журнал Европейского общества кардиологов (ESC)
.
В исследовании приняли участие около 31 тысячи человек в возрасте старше 40 лет из стран Западной Европы
и США
, которые изначально не имели признаков этого недуга.
Все испытуемые входили в так называемую группу риска. Речь идет о курильщиках, а также людях с лишним весом, гипертонией, высоким уровнем холестерина, диабетом и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отмечается, что с момента начала эксперимента 7,5 тысячи участников (25%) регулярно принимали аспирин, и за весь период наблюдений у 1330 из них развилась острая сердечная недостаточность.
В качестве дополнительной проверки специалисты провели повторный анализ состояния каждого пациента и сопоставили полученные результаты. Они пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности на 26% выше среди тех, кто принимал аспирин.
Кроме того, для получения более точных данных эксперты повторили анализ, исключив из него данные пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Они выяснили, что среди 23 тысяч участников (74%) употребление аспирина повышало вероятность развития острой сердечной недостаточности на 27%.