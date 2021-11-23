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Россия и Китай увеличивают интенсивность боевой подготовки, заявил Шойгу
Россия и Китай увеличивают интенсивность боевой подготовки, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.11.2021
Россия и Китай увеличивают интенсивность боевой подготовки, заявил Шойгу
Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран взаимодействуют на земле, в море и воздухе, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:16
2021-11-23T17:16
в мире
безопасность
китай
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран взаимодействуют на земле, в море и воздухе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав важными событиями совместное морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями."Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведём итоги этих мероприятий и обсудим планы напредстоящий год", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая прошла во вторник в формате видеоконференции.Шойгу предложил заслушать главнокомандующих ВМФ и ВКС России, командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных действий, а также их предложения по дальнейшему взаимодействию. При этом он отметил, что Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран "взаимодействуют на земле, в море и воздухе"."Наши вооружённые силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растёт", - сказал Шойгу, отметив, что в этом году было впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/Взаимодействие-2021".Он подчеркнул, что "доверительные и дружеские отношения" глав двух государств "гарантируют стабильность российско-китайского тандема даже в период пандемии"."Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность", - сказал Шойгу, обращаясь к Вэй Фэнхэ. Он предложил коллеге обменяться мнениями о перспективах сотрудничества в 2022 году."Убеждён, что сегодняшняя встреча послужит развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - сказал министр обороны РФ.
https://ria.ru/20211121/proval-1760016309.html
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в мире, безопасность, китай, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, россия
17:16 23.11.2021
 
Россия и Китай увеличивают интенсивность боевой подготовки, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран взаимодействуют на земле, в море и воздухе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав важными событиями совместное морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.
"Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведём итоги этих мероприятий и обсудим планы напредстоящий год", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая прошла во вторник в формате видеоконференции.
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Шойгу предложил заслушать главнокомандующих ВМФ и ВКС России, командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных действий, а также их предложения по дальнейшему взаимодействию. При этом он отметил, что Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран "взаимодействуют на земле, в море и воздухе".
"Наши вооружённые силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растёт", - сказал Шойгу, отметив, что в этом году было впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/Взаимодействие-2021".
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Он подчеркнул, что "доверительные и дружеские отношения" глав двух государств "гарантируют стабильность российско-китайского тандема даже в период пандемии".
"Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность", - сказал Шойгу, обращаясь к Вэй Фэнхэ. Он предложил коллеге обменяться мнениями о перспективах сотрудничества в 2022 году.
"Убеждён, что сегодняшняя встреча послужит развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - сказал министр обороны РФ.
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В миреБезопасностьКитайСергей ШойгуВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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