https://ria.ru/20211123/arenda-1760291350.html
Ленобласть поможет медикам региона оплатить аренду жилья
Ленобласть поможет медикам региона оплатить аренду жилья - РИА Новости, 23.11.2021
Ленобласть поможет медикам региона оплатить аренду жилья
Власти Ленинградской области с 1 января 2022 года будут компенсировать медицинским работникам ежемесячную оплату арендованного жилья в регионе, сообщил РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:43
2021-11-23T10:43
2021-11-23T10:43
ленинградская область
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области с 1 января 2022 года будут компенсировать медицинским работникам ежемесячную оплату арендованного жилья в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Мера позволит обеспечить качество и доступность медицинской помощи в регионе. Ведь за счет этого значительно расширяются наши возможности: мы сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда, где есть потребность", ― пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.Из регионального бюджета будет компенсироваться арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу за свой счет.До конца 2021 года в каждой районной больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников, даст рекомендации главному врачу после чего будет сформирован список на компенсацию. В Ленинградской области действует ряд мер поддержки медицинских сотрудников. В частности, молодым специалистам, впервые поступающим на работу после окончания учебных заведений, выплачиваются "подъемные". Врачам ― разовые выплаты по 100 тысяч рублей, средним медицинским работникам ― по 50 тысяч рублей. Также молодым специалистам в течение трех лет ежегодно выплачивается по 56,5 тысячи рублей. Кроме того, за счет регионального бюджета медработникам приобретается жилье, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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общество, ленинградская область
Ленобласть поможет медикам региона оплатить аренду жилья
Ленинградская область поможет медикам региона оплатить аренду жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
с 1 января 2022 года будут компенсировать медицинским работникам ежемесячную оплату арендованного жилья в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Мера позволит обеспечить качество и доступность медицинской помощи в регионе. Ведь за счет этого значительно расширяются наши возможности: мы сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда, где есть потребность", ― пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
Из регионального бюджета будет компенсироваться арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу за свой счет.
"Мы надеемся, что это будет хорошей поддержкой для медиков. Возможно, кто-то захочет переехать семьей и арендовать не квартиру, а дом, но даже в этом случае частичная компенсация пойдет на пользу семейному бюджету", ― отметил Вылегжанин.
До конца 2021 года в каждой районной больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников, даст рекомендации главному врачу после чего будет сформирован список на компенсацию. В Ленинградской области действует ряд мер поддержки медицинских сотрудников. В частности, молодым специалистам, впервые поступающим на работу после окончания учебных заведений, выплачиваются "подъемные". Врачам ― разовые выплаты по 100 тысяч рублей, средним медицинским работникам ― по 50 тысяч рублей. Также молодым специалистам в течение трех лет ежегодно выплачивается по 56,5 тысячи рублей. Кроме того, за счет регионального бюджета медработникам приобретается жилье, добавили в пресс-службе.